Землетрясение на Камчатке спровоцировало извержение крупнейшего вулкана (видео)

Землетрясение магнитудой до 8,8 баллов на Камчатке привело к тому, что активизировался вулкан Ключевская Сопка — самый высокий активный вулкан в Еврази

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В кратере Ключевской (второе название вулкана) начались выбросы пепла, а днем 30 июля вулкан выбросил пепел на высоту до трех километров над уровнем моря, сообщает местный филиал Единой геофизической службы РАН.

По информации специалистов, раскаленная лава сходит по западному склону, над вулканом замечено мощное свечение, происходят взрывы.

Фото и видео уже появились в соцсетях, а извержение заметно из окон пролетающих неподалеку самолетов.

Вулкан Ключевская сопка перед началом извержения за два дня до землетрясения

Ключевская Сопка извергается с завидной регулярностью — в среднем раз в 5-7 лет. Извержение начинается с сильных взрывов: в воздух взлетают тысячи раскаленных каменных обломков, а тонны пепла заслоняют солнце. Интенсивные выбросы могут продолжаться несколько месяцев.

Последнее мощное извержение вулкана произошло в 2020 году, когда столб пепла поднялся на высоту шести километров

Землетрясение на Камчатке: что известно

У побережья российского полуострова Камчатка произошло землетрясение магнитудой 8,8 балла, которое привело к волнам цунами, накрывшим некоторые прибрежные города РФ. По данным Геологической службы США, землетрясение произошло примерно в 119 километрах к юго-востоку от Петропавловска-Камчатского на глубине 20,7 километра.

Это самое сильное землетрясение на планете с 2011 года, когда землетрясение магнитудой 9,0 баллов произошло на северо-востоке Японии, вызвав разрушительное цунами.

Эпицентр землетрясения на Камчатке находится недалеко от важного объекта в РФ — базы с подводными лодками. Там базируются ядерные ракетоносцы и ударные субмарины, вооруженные ракетами, торпедами и ядерным оружием.

Землетрясение спровоцировало волну афтершоков, а также волны цунами, которые будут угрожать тихоокеанскому региону еще не менее суток. В США сообщили о серии сильных афтершоков магнитудой до 6,9. По данным Геологической службы США (USGS), землетрясение вошло в десятку крупнейших землетрясений за всю историю наблюдений. Последствия уже чувствуются – в Японии на пляж выбросились киты и кашалоты.

Ранее Фокус писал, что сделало землетрясение на Камчатке таким масштабным.