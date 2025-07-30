Землетрус на Камчатці спровокував виверження найбільшого вулкана (відео)

Землетрус магнітудою до 8,8 балів на Камчатці призвів до того, що активізувався вулкан Ключевська Сопка — найвищий активний вулкан у Євразії.

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У кратері Ключевської (друга назва вулкана) почалися викиди попелу, а вдень 30 липня вулкан викинув попіл на висоту до трьох кілометрів над рівнем моря, повідомляє місцева філія Єдиної геофізичної служби РАН.

За інформацією фахівців, розпечена лава сходить західним схилом, над вулканом помічено потужне світіння, відбуваються вибухи.

Фото і відео вже з'явилися в соцмережах, а виверження помітно з вікон літаків, що пролітають неподалік.

Вулкан Ключевська сопка перед початком виверження за два дні до землетрусу

Ключевська Сопка вивергається із завидною регулярністю — в середньому раз на 5-7 років. Виверження починається з сильних вибухів: у повітря злітають тисячі розпечених кам'яних уламків, а тонни попелу затуляють сонце. Інтенсивні викиди можуть тривати кілька місяців.

Останнє потужне виверження вулкана сталося 2020 року, коли стовп попелу піднявся на висоту шести кілометрів

Землетрус на Камчатці: що відомо

Біля узбережжя російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8 бала, який призвів до хвиль цунамі, що накрили деякі прибережні міста РФ. За даними Геологічної служби США, землетрус стався приблизно за 119 кілометрів на південний схід від Петропавловська-Камчатського на глибині 20,7 кілометра.

Це найсильніший землетрус на планеті з 2011 року, коли землетрус магнітудою 9,0 балів стався на північному сході Японії, спричинивши руйнівне цунамі.

Епіцентр землетрусу на Камчатці розташований недалеко від важливого об'єкта в РФ — бази з підводними човнами. Там базуються ядерні ракетоносці та ударні субмарини, озброєні ракетами, торпедами та ядерною зброєю.

Землетрус спровокував хвилю афтершоків, а також хвилі цунамі, які загрожуватимуть тихоокеанському регіону ще щонайменше добу. У США повідомили про серію сильних афтершоків магнітудою до 6,9. За даними Геологічної служби США (USGS), землетрус увійшов до десятки найбільших землетрусів за всю історію спостережень. Наслідки вже відчуваються — в Японії на пляж викинулися кити і кашалоти.

Раніше Фокус писав, що зробило землетрус на Камчатці таким масштабним.