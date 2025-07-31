8,8 баллов вблизи ядерного флота: что происходит с базой РФ после землетрясения на Камчатке

Мегаземлетрясение на Камчатке подняло тревогу вокруг безопасности стратегической военной базы РФ. Под угрозой оказались подводные лодки классов "Борей", "Дельта" и "Ясень". Пока Москва уверяет — все под контролем.

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Как пишет Daily Mail, мощное землетрясение магнитудой 8,8 баллов, произошедшее на Камчатке, вызвало беспокойство относительно состояния одной из главных баз атомных подводных лодок РФ, расположенной всего в 75 милях (120,7 км — ред.) от эпицентра сейсмического удара.

По данным сейсмологов, это было шестое по силе землетрясение в истории. Его эпицентр находился в Тихом океане у побережья полуострова. Ближайший к зоне удара стратегический объект — военно-морская база РФ в Авачинской бухте. Именно здесь базируются подводные лодки классов "Борей", "Борей-А", а также "Дельта III", которые являются основой ядерного сдерживания России.

Несмотря на заверения российских властей, что "все в пределах нормы", военные аналитики не исключают угроз. "У меня нет информации о критических повреждениях военно-морских баз ВМС России на Камчатке. Я думаю, что все в пределах нормы", — сказал отставной офицер ВМС РФ с ником @Capt_Navy в сети X. По его словам, объекты были спроектированы так, чтобы выдержать даже ядерный удар.

Однако на фоне дефицита официальной информации, эксперты активно анализируют спутниковые снимки и видео с места событий. Пасмурная погода затрудняет наблюдение, однако в сети появляются кадры разрушенной гражданской инфраструктуры: поврежденные дороги, порты, уничтоженные здания.

В Петропавловске-Камчатском, который также является важным военно-морским центром, обвалился детский сад, несколько человек получили ранения. "К сожалению, во время сейсмического события есть пострадавшие люди", — заявил министр здравоохранения региона Олег Мельников. "Некоторые пострадали, выбегая на улицу, а один пациент выбросился из окна. Женщина также получила травмы внутри нового терминала аэропорта".

Землетрясение также активизировало вулкан Ключевская сопка — один из самых активных в регионе. Это еще больше усилило опасения относительно потенциальной нестабильности района, который и без того входит в Тихоокеанское "огненное кольцо".

Британский МИД призвал туристов в регионе быть осторожными: "Если вы находитесь в пострадавших районах, которые потенциально могут пострадать от землетрясения или цунами, вам следует следовать советам местных властей".

Предупреждения о цунами были объявлены в десятках стран — от Японии до США. На Гавайях зафиксировали волны высотой более 1,5 метра. Япония приказала эвакуировать около двух миллионов человек из прибрежных районов. Предупреждения охватили также побережья Калифорнии и Орегона.

На фоне всего этого возникли новые предположения о возможном присутствии в районе подводной лодки К-329 "Белгород" — самой длинной в мире. Она способна нести ядерные торпеды "Посейдон" и выполнять шпионские миссии. Официально не подтверждено, была ли она на базе в момент землетрясения, но ее перемещения активно отслеживаются.

Кроме ядерных подводных лодок, в Авачинской бухте находятся корабли с крылатыми ракетами — "Ясень-М" и "Оскар". Их состояние остается неизвестным. Эксперты предостерегают: даже незначительные волны могли привести к ударам корпусов о пирсы или затоплению из-за открытых люков — особенно во время технического обслуживания.

Зафиксированное землетрясение стало самым сильным с 2011 года, когда в Японии от толчка магнитудой 9,1 погибли или пропали без вести почти 20 тысяч человек. Нынешний инцидент показал, насколько уязвимы стратегические военные объекты в зонах сейсмической активности.

Как сообщал Фокус, всего за 10 минут на Камчатке произошло пять землетрясений разной магнитуды. Стихия докатилась до закрытого города Вилючинск, где стоят российские атомные субмарины.

Из-за землетрясения на Камчатке под угрозой оказалась база РФ с подводными лодками и ядерным оружием.

Как писал Фокус, цунами угрожает военной базе США, Японии и всему миру.