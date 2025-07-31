8,8 балів поблизу ядерного флоту: що відбувається з базою РФ після землетрусу на Камчатці

Мегаземлетрус на Камчатці підняв тривогу навколо безпеки стратегічної військової бази РФ. Під загрозою опинилися підводні човни класів "Борей", "Дельта" та "Ясень". Поки що Москва запевняє – все під контролем.

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Як пише Daily Mail, потужний землетрус магнітудою 8,8 балів, що стався на Камчатці, викликав занепокоєння щодо стану однієї з головних баз атомних підводних човнів РФ, розташованої лише за 75 миль (120,7 км – ред.) від епіцентру сейсмічного удару.

За даними сейсмологів, це був шостий за силою землетрус в історії. Його епіцентр знаходився у Тихому океані біля узбережжя півострова. Найближчий до зони удару стратегічний об'єкт – військово-морська база РФ в Авачинській бухті. Саме тут базуються підводні човни класів "Борей", "Борей-А", а також "Дельта III", які є основою ядерного стримування Росії.

Попри запевнення російської влади, що "все в межах норми", військові аналітики не виключають загроз. "У мене немає інформації про критичні пошкодження військово-морських баз ВМС Росії на Камчатці. Я думаю, що все в межах норми", – сказав відставний офіцер ВМС РФ із ніком @Capt_Navy у мережі X. За його словами, об’єкти були спроєктовані так, щоб витримати навіть ядерний удар.

Однак на фоні дефіциту офіційної інформації, експерти активно аналізують супутникові знімки та відео з місця подій. Похмура погода ускладнює спостереження, проте в мережі з'являються кадри зруйнованої цивільної інфраструктури: пошкоджені дороги, порти, знищені будівлі.

У Петропавловську-Камчатському, який також є важливим військово-морським центром, обвалився дитячий садок, кілька людей отримали поранення. "На жаль, під час сейсмічної події є постраждалі люди", – заявив міністр охорони здоров’я регіону Олег Мельников. "Дехто постраждав, вибігаючи на вулицю, а один пацієнт викинувся з вікна. Жінка також отримала травми всередині нового терміналу аеропорту".

Землетрус також активізував вулкан Ключевська сопка – один із найактивніших у регіоні. Це ще більше посилило побоювання щодо потенційної нестабільності району, який і без того входить до Тихоокеанського "вогняного кільця".

Британське МЗС закликало туристів у регіоні бути обережними: "Якщо ви перебуваєте в постраждалих районах, які потенційно можуть постраждати від землетрусу чи цунамі, вам слід дотримуватися порад місцевої влади".

Попередження про цунамі були оголошені у десятках країн – від Японії до США. На Гаваях зафіксували хвилі заввишки понад 1,5 метра. Японія наказала евакуювати близько двох мільйонів людей з прибережних районів. Попередження охопили також узбережжя Каліфорнії й Орегону.

На тлі всього цього виникли нові припущення про можливу присутність у районі підводного човна К-329 "Бєлгород" – найдовшого у світі. Він здатен нести ядерні торпеди "Посейдон" і виконувати шпигунські місії. Офіційно не підтверджено, чи був він на базі в момент землетрусу, але його переміщення активно відстежуються.

Окрім ядерних підводних човнів, в Авачинській бухті перебувають кораблі з крилатими ракетами – "Ясень-М" та "Оскар". Їхній стан залишається невідомим. Експерти застерігають: навіть незначні хвилі могли призвести до ударів корпусів об пірси або затоплення через відкриті люки – особливо під час технічного обслуговування.

Зафіксований землетрус став найсильнішим із 2011 року, коли у Японії від поштовху магнітудою 9,1 загинули або зникли безвісти майже 20 тисяч осіб. Нинішній інцидент показав, наскільки вразливими є стратегічні військові об'єкти у зонах сейсмічної активності.

Як повідомляв Фокус, лише за 10 хвилин на Камчатці сталося п'ять землетрусів різної магнітуди. Стихія докотилася до закритого міста Вілючинськ, де стоять російські атомні субмарини.

Через землетрус на Камчатці під загрозою опинилась база РФ з підводними човнами і ядерною зброєю.

Як писав Фокус, цунамі загрожує військовій базі США, Японії та всьому світу.