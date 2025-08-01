Искали с июля: в Литве нашли российский дрон, который залетел к ним из Беларуси (фото)

Официального заявления еще нет, но, судя по фото, это российский беспилотник "Гербера", предназначенный для обмана средств ПВО. В Литву он залетел еще 28 июля и разбился где-то в лесу.

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Беспилотный летательный аппарат обнаружили на полигоне Гайжюнай в Йонавском районе Литвы, сообщает LRT.

Эту информацию подтвердила министр национальной обороны Довиле Шакалене.

"Мы подтверждаем, что дрон обнаружен. Более подробная информация будет предоставлена в ближайшее время", — сказал министр.

Разбитый дрон "Гербера" нашли на полигоне в Литве Фото: Соцсети

По предварительным данным, обнаруженный беспилотный летательный аппарат похож на российский дрон "Гербера", предназначенный для обмана средств ПВО, поскольку визуально напоминает иранский боевой беспилотник "Шахед".

На место происшествия выехали военные следователи и саперы.

"Данные будут уточняться, поскольку беспилотник был обнаружен во время поиска с помощью дрона. Будет проверено, представляет ли он опасность, после чего будут предприняты те же действия, что и в случае с первой "Герберой" в начале июля", — сообщили в министерстве национальной обороны.

Комментируя новость об обнаружении беспилотника на полигоне Гайжюнай, исполняющий обязанности председателя Социал-демократической партии Миндаугас Синкявичюс заявил о возможной "провокации", так как "Гербера" в итоге оказалась на военном полигоне.

Что известно о дронах, который залетают в Литву из Беларуси

Найденный беспилотный летательный аппарат прилетел из Беларуси 28 июля: некоторое время кружил над Литвой, а затем потерпел крушение. Военные искали его почти неделю.

Об этом беспилотнике властям сообщили местные жители, которых разбудил звук, хотя командующий армией заявил журналистам в Клайпеде 28 июля, что им сразу стало известно о нарушении воздушного пространства Литвы.

Еще один беспилотный летательный аппарат вторгся в Литву из Беларуси 10 июля. Тогда официальные лица изначально заподозрили, что воздушное пространство пересек беспилотник "Шахед", которые Россия использует в войне против Украины, но позже выяснилось, что это была "Гербера".

Напомним, сейчас Литва укрепляет Сувалкский коридор — малонаселенный участок лесной равнины шириной 100 километров, соединяющий Польшу и Литву и граничащий с союзником Кремля Беларусью и Калининградской областью России.

Ранее Фокус писал о том, что в Литве уверены: Россия нападет на страны Балтии до 2030 года.