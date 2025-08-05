Топить танкеры Россия будет, действуя под чужими флагами, чтобы потом обвинить Запад и, таким образом, избежать санкций. Сообщается, что Служба внешней разведки РФ уже превентивно заявила, что Великобритания будет атаковать российский теневой флот.

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Существуют опасения, что Россия готовит ложные атаки на свой теневой флот морских судов с целью удержать Запад от дальнейших санкций. СВР заявила, что атаки будут имитировать несчастные случаи, наносящие значительный ущерб окружающей среде и позволяющие Великобритании и остальным странам НАТО оправдать дальнейшие действия против них. Об этом пишет The Telegraph

"Британские спецслужбы планируют использовать союзников по НАТО для массированной атаки на "теневой флот", для чего готовится экологическая катастрофа в международных водах", — утверждается в докладе СВР.

Танкер теневого флота России Фото: Верстка

В докладе говорилось, что Великобритания планировала поручить "украинскому спецназу" потопить судно в "одном из узких мест морского сообщения".

Однако доклад, вызывает опасения, что Россия сама собирается топить свой же теневой флот в рамках операции под "чужим флагом". Эта операция должна выглядеть, как нападение на нее, — чтобы удержать Запад от дальнейших санкций в отношении теневого флота.

Эксперты предупреждают, что многие суда теневого флота России едва ли пригодны к плаванию, что вызывает опасения, что одно из них может легко затонуть и вызвать масштабную утечку нефти.

Кремль также мог опубликовать доклад Службы внешней разведки, чтобы переложить вину в случае подобной катастрофы, считает доктор Сидхарт Каушал, научный сотрудник Королевского объединенного института оборонных исследований (Rusi), лондонского аналитического центра.

Он сказал: "Одна из интерпретаций может заключаться в том, что русские страхуют себя на случай поломки или затопления чего-либо, создавая таким образом предлог для ограничения их передвижения через океан".

Согласно Конвенции ООН о морском судоходстве, государства могут ограничивать заход судов в свои территориальные воды, если они представляют угрозу окружающей среде или безопасности. В настоящее время суда теневого флота регулярно пересекают территориальные воды западных стран.

Танкер теневого флота России Фото: Верстка

Многие используют так называемые "удобные флаги", например, Коморских островов или Габона, пытаясь скрыть свое участие в финансировании российской военной машины. Чтобы избежать обнаружения, флаги регулярно меняются, а автоматическая идентификационная система судна отключается, чтобы его перемещения не отслеживались, в то время как нефть часто перекачивают с одного судна на другое, чтобы скрыть ее происхождение до того, как груз достигнет места назначения.

В докладе СВР далее утверждается, что Лондон также может подтолкнуть Киев к поджогу танкера в порту "государства, дружественного России".

С начала года по меньшей мере шесть танкеров теневого флота пострадали от загадочных взрывов. Все танкеры стояли в российских портах, а некоторые перевозили российскую нефть .

Режим санкций США и ЕС против теневого флота России начал серьезно влиять на его деятельность.

Перекачка нефти натанкерах теневого флота РФ Фото: Верстка

По данным вашингтонского аналитического центра Brookings Institute, объем перевозимой на его судах нефти с начала года сократился с более чем 50 миллионов баррелей в месяц до менее 20 миллионов в месяц.

Ранее Москва выражала свое возмущение растущими ограничениями на суда, сопровождая их военными самолетами, и впервые открыто признала связь теневого флота с национальной безопасностью.

На сегодня более 400 судов теневого флота РФ попали под санкции Великобритании, ЕС, США и Канады.

Напомним, ранее Фокус писал о том, как работают моряки на кораблях теневого флота РФ. Они получают высокие зарплаты, но не застрахованы от затопления, поломок и атак. Иногда им приходится перекрашивать название судна прямо в открытом море.

Напомним, два танкера теневого флота РФ затонули у Анапы во время шторма в декабре 2024 года. И мазут вылился в Черное море, где и находится до сих пор не смотря на все усилия волонтеров.