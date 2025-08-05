РФ готова потопити власний тіньовий флот, щоб уникнути санкцій

Топити танкери Росія буде, діючи під чужими прапорами, щоб потім звинуватити Захід і, таким чином, уникнути санкцій. Повідомляється, що Служба зовнішньої розвідки РФ уже превентивно заявила, що Велика Британія атакуватиме російський тіньовий флот.

Related video

Існують побоювання, що Росія готує хибні атаки на свій тіньовий флот морських суден з метою утримати Захід від подальших санкцій. СЗР заявила, що атаки імітуватимуть нещасні випадки, які завдають значної шкоди навколишньому середовищу і дають змогу Великій Британії та іншим країнам НАТО виправдати подальші дії проти них. Про це пише The Telegraph

"Британські спецслужби планують використати союзників по НАТО для масованої атаки на "тіньовий флот", для чого готують екологічну катастрофу в міжнародних водах", — стверджується в доповіді СЗР.

Танкер тіньового флоту Росії Фото: Верстка

У доповіді йшлося, що Велика Британія планувала доручити "українському спецназу" потопити судно в "одному з вузьких місць морського сполучення".

Однак доповідь викликає побоювання, що Росія сама збирається топити свій же тіньовий флот у рамках операції під "чужим прапором". Ця операція має виглядати, як напад на неї, — щоб утримати Захід від подальших санкцій щодо тіньового флоту.

Експерти попереджають, що багато суден тіньового флоту Росії навряд чи придатні до плавання, що викликає побоювання, що одне з них може легко затонути і спричинити масштабний витік нафти.

Кремль також міг опублікувати доповідь Служби зовнішньої розвідки, щоб перекласти провину в разі подібної катастрофи, вважає доктор Сідхарт Каушал, науковий співробітник Королівського об'єднаного інституту оборонних досліджень (Rusi), лондонського аналітичного центру.

Він сказав: "Одна з інтерпретацій може полягати в тому, що росіяни страхують себе на випадок поломки або затоплення чого-небудь, створюючи таким чином привід для обмеження їхнього пересування через океан".

Згідно з Конвенцією ООН про морське судноплавство, держави можуть обмежувати захід суден у свої територіальні води, якщо вони становлять загрозу навколишньому середовищу або безпеці. Нині судна тіньового флоту регулярно перетинають територіальні води західних країн.

Танкер тіньового флоту Росії Фото: Верстка

Багато хто використовує так звані "зручні прапори", наприклад, Коморських островів або Габону, намагаючись приховати свою участь у фінансуванні російської військової машини. Щоб уникнути виявлення, прапори регулярно змінюються, а автоматична ідентифікаційна система судна вимикається, щоб його переміщення не відстежували, тоді як нафту часто перекачують з одного судна на інше, щоб приховати її походження до того, як вантаж досягне місця призначення.

У доповіді СЗР далі стверджується, що Лондон також може підштовхнути Київ до підпалу танкера в порту "держави, дружньої Росії".

З початку року щонайменше шість танкерів тіньового флоту постраждали від загадкових вибухів. Усі танкери стояли в російських портах, а деякі перевозили російську нафту .

Режим санкцій США і ЄС проти тіньового флоту Росії почав серйозно впливати на його діяльність.

Перекачування нафти натанкерами тіньового флоту РФ Фото: Верстка

За даними вашингтонського аналітичного центру Brookings Institute, обсяг нафти, що перевозиться на його суднах, від початку року скоротився з понад 50 мільйонів барелів на місяць до менш ніж 20 мільйонів на місяць.

Раніше Москва висловлювала своє обурення зростаючими обмеженнями на судна, супроводжуючи їх військовими літаками, і вперше відкрито визнала зв'язок тіньового флоту з національною безпекою.

На сьогодні понад 400 суден тіньового флоту РФ потрапили під санкції Великої Британії, ЄС, США та Канади.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, як працюють моряки на кораблях тіньового флоту РФ. Вони отримують високі зарплати, але не застраховані від затоплення, поломок і атак. Іноді їм доводиться перефарбовувати назву судна просто у відкритому морі.

Нагадаємо, два танкери тіньового флоту РФ затонули біля Анапи під час шторму в грудні 2024 року. І мазут вилився в Чорне море, де й перебуває досі попри всі зусилля волонтерів.