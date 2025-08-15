За часы до саммита на Аляске: Путин в Магадане осмотрел завод рыбьего жира (видео)

Президент РФ Владимир Путин перед саммитом на Аляске заехал с рабочим визитом в Магадан на крайнем востоке России и посетил завод по производству рыбьего жира.

В Кремле сообщили, что российский президент непосредственно перед встречей с президентом США Дональдом Трампом находится в Магадане с рабочим визитом. Видео с завода опубликовал 15 августа Telegram-канал "Кремль.Новости".

Сообщается, что российский диктатор посетил завод "Омега-Си", который занимается переработкой и рафинированием рыбьего жира и производит добавки в виде капсул с витамином Омега-3. Жир добывают из белой рыбы Охотского моря, а именно — из сардины и сельди.

На видео представители предприятия демонстрируют Путину продукцию, а тот берет в руки и рассматривает банки с капсулами рыбьего жира.

Путин заехал в Магадан перед саммитом на Аляске

В программе визита Путина в Магадан перед саммитом на Аляске также были посещение спорткомплекса "Президентский" и парка "Маяк", возложение цветов к памятнику летчикам-героям, проведение совещания и встреча с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Местные жители сняли на видео президентский кортеж, проезжавший в полуразрушенной промышленной зоне города. Ранее за 25 лет президентства Путин посещал Магадан дважды: в 2005 и 2011 годах.

Напомним, президент США Дональд Трамп по дороге в Аляску 15 августа рассказал, что будет делать, если Владимир Путин не прекратит войну после встречи с ним. По его словам, в таком случае будут усилены санкции против Москвы.

Встреча Трампа и Путина начнется 15 августа в Анкоридже в 22:00 по Киеву и продлится ориентировочно до 04:45 16 августа по киевскому времени.