За години до саміту на Алясці: Путін у Магадані оглянув завод риб'ячого жиру (відео)

Президент РФ Володимир Путін перед самітом на Алясці заїхав із робочим візитом у Магадан на крайньому сході Росії та відвідав завод з виробництва риб'ячого жиру.

В Кремлі повідомили, що російський президент безпосередньо перед зустріччю з президентом США Дональдом Трампом перебуває в Магадані з робочим візитом. Відео з заводу опублікував 15 серпня Telegram-канал "Кремль.Новости".

Повідомляється, що російський диктатор відвідав завод "Омега-Сі", який займається переробленням і рафінуванням риб'ячого жиру та виробляє добавки у вигляді капсул з вітаміном Омега-3. Жир добувають з білої риби Охотського моря, а саме — з сардини та оселедця.

На відео представники підприємства демонструють Путіну продукцію, а той бере в руки та роздивляється банки з капсулами риб'ячого жиру.

Путін заїхав у Магадан перед самітом на Алясці

У програмі візиту Путіна до Магадану перед самітом на Алясці також були відвідування спорткомплексу "Президентський" і парку "Маяк", покладання квітів до пам'ятника льотчикам-героям, проведення наради та зустріч із губернатором Магаданської області Сергієм Носовим. Місцеві жителі зняли на відео президентський кортеж, що проїжджав у напівзруйнованій промисловій зоні міста. Раніше за 25 років президентства Путін відвідував Магадан двічі: у 2005 і 2011 роках.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп дорогою до Аляски 15 серпня розповів, що робитиме, якщо Володимир Путін не припинить війну після зустрічі з ним. За його словами, в такому разі буде посилено санкції проти Москви.

Зустріч Трампа і Путіна почнеться 15 серпня в Анкориджі о 22:00 за Києвом і триватиме орієнтовно до 04:45 16 серпня за київським часом.