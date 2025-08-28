Впервые за 6 лет: Ким Чен Ын встретится с Путиным и Си Цзиньпином в Пекине, — СМИ

Председатель КНДР Ким Чен Ын, президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин встретятся на военном параде в Пекине 3 сентября. Это будет первый визит северокорейского лидера в Китай за 6 лет с тех пор, как началась пандемия коронавируса.

О намерении Ким Чен Ына присоединиться к празднованию 80-й годовщины завершения Второй мировой войны в Пекине сообщили северокорейские и китайские государственные СМИ, пишет Sky News. Журналисты отмечают, что присутствие Путина на параде уже было подтверждено.

Точное время и продолжительность визита Ким Чен Ына в Пекин пока не известны. Помощник министра иностранных дел Китая Хун Лей заявил, что его страна будет "тепло приветствовать" лидера Северной Кореи, и для китайского правительства является приоритетом "поддержка, укрепление и развитие" отношений между странами.

Поездка в Китай может быть не последним из международных визитов Кима в 2025 году, поскольку на днях президент США Дональд Трамп заявлял, что хотел бы еще раз встретиться с главой КНДР.

Авторы материала отмечают, что Китай является крупнейшим партнером Северной Кореи в вопросах помощи и торговли, а Пхеньян в свою очередь предоставляет Кремлю солдат для войны против Украины.

Всего в военном параде в Китае примут участие 26 лидеров иностранных государств, среди которых пока нет ни одного представителя стран Запада Европы или США. Присутствие Путина, по словам помощника министра иностранных дел КНР, продемонстрирует "высокий уровень всестороннего стратегического партнерства и координации между Китаем и Россией для новой эры".

Также китайские СМИ сообщили, что к саммиту присоединится начальник Вооруженных сил Мьянмы Мин Аун Хлаинг.

Военный парад в Пекине: что известно

Издание Kyodo News 18 июля утверждало, что к 80-летию окончания Второй мировой войны Пекин может готовить саммит с участием Си Цзиньпина, Владимира Путина и Дональда Трампа, однако визит президента США или любого другого американского представителя пока официально не подтвержден.

Журналисты CNN 21 августа писали, что Китай покажет на военном параде 3 сентября.

Издание Bloomberg 26 августа опубликовало спутниковые снимки, которые продемонстрировали, какое оружие Китай может показать на параде в Пекине. Среди этого вооружения есть передовые гиперзвуковые системы, предназначенные для подавления ВМС США в западной части Тихого океана.