Вперше за 6 років: Кім Чен Ин зустрінеться з Путіним і Сі Цзіньпіном у Пекіні, — ЗМІ

Голова КНДР Кім Чен Ин, президент РФ Володимир Путін і очільник КНР Сі Цзіньпін зустрінуться на військовому параді в Пекіні 3 вересня. Це буде перший візит північнокорейського лідера до Китаю за 6 років, відколи почалася пандемія коронавірусу.

Про намір Кім Чен Ина приєднатися до святкування 80-ї річниці завершення Другої світової війни в Пекіні повідомили північнокорейські та китайські державні ЗМІ, пише Sky News. Журналісти зазначають, що присутність Путіна на параді вже була підтверджена.

Точний час і тривалість візиту Кім Чен Ина до Пекіна наразі не відомі. Помічник міністра закордонних справ Китаю Хун Лей заявив, що його країна "тепло вітатиме" лідера Північної Кореї, і для китайського уряду є пріоритетом "підтримка, зміцнення та розвиток" відносин між країнами.

Поїздка до Китаю може бути не останнім з міжнародних візитів Кіма у 2025 році, оскільки днями президент США Дональд Трамп заявляв, що хотів би ще раз зустрітися з головою КНДР.

Автори матеріалу зауважують, що Китай є найбільшим партнером Північної Кореї в питаннях допомоги та торгівлі, а Пхеньян своєю чергою надає Кремлю солдатів для війни проти України.

Загалом у військовому параді в Китаї візьмуть участь 26 лідерів іноземних держав, серед яких наразі немає жодного представника країн заходу Європи чи США. Присутність Путіна, за словами помічника міністра закордонних справ КНР, продемонструє "високий рівень всебічного стратегічного партнерства та координації між Китаєм і Росією для нової ери".

Також китайськв ЗМІ повідомили, що до саміту долучиться начальник Збройних сил М'янми Мін Аун Хлаїнг.

Військовий парад в Пекіні: що відомо

Видання Kyodo News 18 липня стверджувало, що до 80-річчя завершення Другої світової війни Пекін може готувати саміт за участі Сі Цзіньпіна, Володимира Путіна та Дональда Трампа, проте візит президента США або будь-якого іншого американського представника наразі офіційно не підтверджено.

Журналісти CNN 21 серпня писали, що Китай покаже на військовому параді 3 вересня.

Видання Bloomberg 26 серпня опублікувало супутникові знімки, які продемонстрували, яку зброю Китай може показати на параді в Пекіні. Серед цього озброєння є передові гіперзвукові системи, призначені для придушення ВМС США в західній частині Тихого океану.