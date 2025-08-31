Союз Британии и России, который разрушил Украину: как и почему образовали Антанту

В последний день лета, 31 августа 1907 года Великобритания и Российская империя заключили соглашение о перераспределении сфер влияния в Персии, Афганистане и Тибете. Это соглашение завершило почти столетнюю борьбу между двумя странами за Центральную Азию. Однако на самом деле изменения, которые оно предвещало, касались не только этого далекого в то время от цивилизации региона, а всей планеты.

Как Европа перегнала Азию

Начало XX века человечество встретило в "уже разделенном мире". По сути произошло завершение эры, которая берет свое начало еще в конце XV века, когда европейские страны начали колонизацию окружающего "менее развитого мира".

Тогда европейцы могли похвастаться лишь субъективным (то есть только они сами так считали) моральным преимуществом над другими регионами мира, которое по мнению самих европейцев заключалось в их исповедании христианства. Именно под миссионерскими лозунгами происходила колонизация Америки. Правда, в то время их развитие не позволяло существенно разгуляться в наиболее желанных регионах мира — Ближнем и Дальнем Востоке.

Более того — Османская империя, которая в начале XVI века захватила Египет и Палестину, взяв под контроль бывший "Шелковый путь" — торговый коридор между Европой и Азией, сама имела амбиции покорить Европу, восстановив Римскую империю под зелеными флагами Ислама. И ее угроза была вполне реальной в течение как минимум всего века и была окончательно нивелирована только в 1683 году после победы коалиции европейских государств под Веной. В этой битве, кстати, не последнюю роль сыграли украинские казаки.

В Индии и Китае откуда шли эти торговые пути властвовали соответственно могущественная империя Великих Моголов и династия Мин. С этими государствами тогда не было готово тягаться ни одно европейское королевство.

Однако ситуация изменилась через два столетия. Научное развитие и вызванный им технологический прогресс вывели государства Европы на принципиально новый уровень. Теперь европейские армии, оснащенные новым технологическим оружием, стояли на несколько уровней выше армии любого неевропейского государства. Единственными кто мог оппонировать европейцам за пределами континента были их бывшие колонии, которые отделились под лозунгами свободы личности, но это немного другая история. Все эти новые государства сосредоточились в Америке, а вот в Евразии то же украинское казацкое государство, которое пыталось жить по похожим лозунгам было просто задавлено могуществом континентальной Российской империи. Западные монархии же сосредоточились на колонизации Африки, черная часть которой находилась если не на этапе первобытнообщинного строя, то в плане технологического развития напоминала Европу эпохи раннего Средневековья. И похожих регионов Азии и Тихого океана, где нашли целый новый материк — Австралию.

Однако основное "блюдо" лежало в Азии, а точнее в ее "цивилизованной" части, суперприз заключался в установлении контроля над территориями Индии и Китая.

Европейцы делят мир

Теперь европейцы могли смело навязывать свою волю тем, кого их предки откровенно боялись. Российская империя покорила кочевые орды, которые постоянно угрожали восточным славянам перекочевывая из Евразийской степи. Теперь же империя взяла под контроль саму эту степь, таким образом открыв себе дорогу в Среднюю Азию, о чем могли только мечтать первые осковские князья.

Зато западноевропейские государства стали колонизировать дальнюю Азию. Ярким и максимально показательным моментом стали Опиумные войны с Китаем. Только относительно немногочисленный экспедиционный корпус до зубов вооруженный сверхсовременным оружием сумел "поставить на колени" некогда могущественную империю. Военное превосходство Европы теперь стало очевидным всем. Те кого раньше боялись теперь сами дрожали от страха. И единственным их спасением оставалась вражда между самыми могущественными европейскими колониальными империями.

Так в течение всего XVIII века племена туземцев на территории современной Канады и индийские княжества сохраняли суверенитет благодаря противостоянию между Великобританией и Францией. Между ними даже развернулась целая Семилетняя война в середине века, которую иногда даже называют настоящей Первой мировой войной. В конце концов по результатам наполеоновских войн Великобритания таки закрепилась в Северной Америке (будущая Канада) и получила путь к покорению Индии. Колонизировав целый материк — Австралию, Великобритания окончательно стала самой могущественной империей в мире. Франция согласилась на вторую роль. Все же места пока хватало всем.

Тогда началось настоящее противостояние между морской Британией и континентальной Россией. И здесь уже пользовались международной конъюнктурой государства Центральной Азии, Персия и Османская империя. По состоянию на середину XIX века ничто не мешало России осуществить давнюю мечту ее монархов и "вернуть Константинополь" под власть православного монарха. Конечно имелся в виду именно российский православный император. Ничто, кроме интересов Великобритании. Тех самых, которые вечны. Именно тогда была сформирована эта известная фраза.

Выступая в Палате общин лорд Пальмерстон заявил: "Недальновидно считать ту или иную страну неизменным союзником или вечным врагом Англии. У нас нет неизменных союзников, у нас нет вечных врагов. Неизменны и вечны лишь наши интересы"

Так, некогда грозная Османская империя уже сама оказалась под фактическим протекторатом западных государств. В конце концов это противостояние вылилось в Крымскую войну, когда понадобилось прямое военное вмешательство Великобритании и Франции для усмирения России. Тогда Санкт-Петербургу прямо указали его место. Но сразу тамошнему императору "не дошло" и понадобилась еще одна военная кампания против турок через два десятилетия, но на этот раз обошлось без прямого военного столкновения между Британией и Россией. В Санкт-Петербурге без войны поняли, что здесь британцам придется уступить. Российская империя так и не получила столь желанный Константинополь.

Похожая ситуация развивалась и в Азии. Военная мощь Российской империи позволяла ей претендовать на выход к Индийскому океану, но это прямо противоречило интересам Лондона, который не для этого вытеснил в предыдущем веке отсюда французов, чтобы сейчас запустить сюда других колонизаторов. Крымского опыта хватило, чтобы остановить российское продвижение в Персии, однако дальше на восток британцы применили другую тактику — они сами стали захватывать то, что не успевала Россия. Так Британия вышла за пределы Индии и, в частности оккупировала Афганистан. Именно тогда в середине XIX века решалось кто получит контроль за песками современного Туркменистана и горами Тибета.

Россияне таки успели "добежать" до Туркмении, а вот Персию два государства решили разделить на "зоны влияния". Не захватывая и не разрушая государственность, просто разделили "живую" страну. В свое время в Европе сохранила суверенитет крошечная Андорра, просто потому, что ее могущественные соседи просто не смогли договориться о ее разделении между собой. В конце XIX века похожая судьба постигла могущественную Персию с ее тысячелетней историей. Кстати, именно с того периода ведет свою уже гораздо более короткую корпоративную историю одна из крупнейших в мире нефтяных компаний British Petroleum. Ее корни уходят в британские концессии на иранскую нефть.

Германия заняла место России

Если не знать дальнейший ход истории, тогда можно было смело прогнозировать, что все идет к войне между Российской империей и Великобританией, но мы знаем историю и начали статью с сообщения о заключении между этими крупнейшими империями союза в 1907 году, по которому они как раз и распределили между собой упомянутые противоречивые зоны влияния. Так что же их побудило к именно такому решению?

Обратите внимание, что в соглашении не шла речь об Османской империи, о которой тоже говорилось выше. А всё дело в том, что это государство последние десятилетия ХІХ века дрейфовало от Британии в сторону новой силы, появившейся в Европе в этот период.

Если бы в начале ХІХ века у тогдашних политических экспертов спросить, какое немецкоязычное государство из Центральной Европы станет одной из доминирующих сил в мире, то 99% из них без колебаний назвали бы Австрию, которая в 1815 году после победы над наполеоновской Францией находилась на пике своего могущества, проведя в своей столице конгресс победителей в этом же году. Под надиктовку ее канцлера Клемента Меттерниха фактически были написаны новые правила международных отношений. Однако прошло всего несколько десятилетий и ее подвинула с первенства в немецком мире Пруссия, которая в 1871 году образовала Германскую империю — Второй Рейх.

Империя, которая поздно родилась

Пруссия "опоздала" в соревновании за колонизацию "нецивилизованного мира". Хотя в 1884 году конференция на которой Африку окончательно разделили между собой европейские государства и прошла в столице новообразованной империи Берлине, немцы получили лишь "крошки со стола" от старых колониальных империй. Однако Африку поделили только на карте, просто проведя линии. Фактически колонизировать только что полученные территории еще было нужно и вот здесь немцы постарались, отчаянно соревнуясь в миссионерстве в "черной" Африке и плетя интриги в арабской ее части. Также немцы стали развивать собственные концессии в казалось бы давно британской Османской империи, а также все активнее налаживать связи на Дальнем Востоке.

При этом Германия активно развивала свою промышленность, создавая технику не хуже, чем в Британии. Воспользовавшись несостоятельностью британцев, Второй Рейх перехватил у "мастерской мира" первенство в производстве нового вида транспорта — автомобилей. Унижением для Великобритании стало признание немецкого качества даже от самих подданных королевства. Когда в Лондоне решили ввести маркировку товаров на предмет места производства, надеясь на патриотизм британцев, спрос на товары с пометкой "произведено в Германии" только вырос.

Гордые британцы не были готовы вести таможенную войну против новой империи — в течение прошлого века они продвигали идею безбарьерной торговли, будучи убежденными, что их товары вне конкуренции и теперь признать промышленное могущество Германии они были не готовы. Но несмотря на это их промышленность терпела убытки. Также немцы перехватывали концессии в странах "третьего мира" у британских транснациональных корпораций. На этом фоне в Берлине все серьезнее звучали голоса о необходимости "передела уже разделенного мира". Стало понятно, что в XX веке у Великобритании основной враг — это Европейская континентальная империя, но ею уже была не Россия.

Российская империя, несмотря на свои размеры, не могла реально тягаться с Великобританией. Ее технологическая отсталость была слишком весомой, экономика империи полностью зависела от иностранных, в частности британских инвестиций и даже их же инициатив. Яркий пример — история городка Юзовка (будущего Донецка). Эту территорию фактически колонизировал предприниматель из Британии Джон Юз. Это при том, что как раз этнические украинские земли были одними из самых активных в империи с точки зрения предпринимательской инициативы. Дальше в глубину все было еще хуже. Поэтому объединиться с отсталой Россией, которая будет претендовать даже не на вторую роль в этом сердечном соглашении (именно так переводится "Антанта" с французского) для Великобритании было оптимальным вариантом в ее противостоянии с Германией.

Апрель 1907 года. В центре Лондона растянут самый большой флаг в мире в честь Конференции премьер-министров колоний, которая проходила в столице 20 апреля 1907 года: Лондонская улица остановилась из-за толпы конных кэбов, когда футбольные болельщики едут смотреть финал Кубка Англии Кондуктор Центральной железной дороги на платформе станции Мэрилебон в Лондоне. Октябрь 1907 года. Гонки на воздушных шарах. Лондон, июль 1906 года Дирижабль Nulli Secundus (дирижабль № 1 британской армии) пролетает над колонной Нельсона на Трафальгарской площади, в Лондоне. 5 октября 1907 года. 1 марта 1907 года: Очередь лондонских такси на стоянке в Найтсбридже Читальный зал в Британском музее Лондонский омнибус

Выбор между войной и дружбой

Поэтому по состоянию на 1907 год мы получили Европу, объединенную невиданными транспортными магистралями, средствами связи, стилем и образом жизни. Европейцы ездили друг к другу в гости как никогда раньше, проводили промышленные выставки, художественные мероприятия, спортивные олимпиады. Образ жизни граждан разных стран был как никогда похожим. Европейцы стали ближе друг к другу благодаря сверхсовременным новинкам коммуникаций — телеграфу, а особенно телефону и радио, которые ворвались в быт многих людей как раз с началом века.

В то же время Европа была разделена на два по сути враждебных лагеря — Антанту в составе Великобритании, Франции и России и Тройственный союз в составе Германии Австро-Венгрии и Италии.

Первые факторы вдохновляли многих интеллектуалов того времени мерить о вечном мире и согласии, которые поселились в Европе, зато последний фактор в сочетании с накоплением новейшего вооружения обеими сторонами заставлял более скептических экспертов предсказывать развертывание большой войны в ближайшее время. В каком из этих двух направлений дальше пошла история все мы знаем.

Для Украины с точки зрения исторической ретроспективы однозначно можно считать образование Антанты негативным явлением. В принципе это было понятно и тогда. Украинская общественная жизнь была сосредоточена на территории Австро-Венгрии, которая входила в Тройственный союз. Усиление Российской империи, которую уже тогда называли "тюрьмой народов" не сулило украинцам ничего хорошего. Тем более формирование вместе с самым могущественным государством тогдашнего мира военного блока антагонистического Австро-Венгрии.

В конце концов именно государства Антанты сыграли едва ли не решающую роль в деструкции молодой украинской государственности в 1919-1923 годах. В то время как государства в то время уже Четвертного союза способствовали становлению и гарантировали безопасность только что образованной УНР в 1918 году.