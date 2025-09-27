Ось зла, обреченная на поражение: как Германия, Япония и Италия пытались дружить против всего мира и что из этого вышло

В просторном заполненном людьми зале за позолоченным столом трое почтенных мужчин подписывали соглашение, которое должно было изменить мир. И тут раздался стук в величественные двери, которые закрывали вход в этот зал. Два министра иностранных дел и один посол, которые сидели за столом, немедленно поднялись: ведь дверь приоткрылась и в зал зашел хозяин всей конференции — рейхсканцлер нацистской Германии Адольф Гитлер. Фокус разбирался в перипетиях и исторических предпосылках заключенного 27 сентября 1940 года Тройственного пакта, который ознаменовал юридическое оформление "государств Оси".

Еще осенью 1936 года, когда фашистская Италия и нацистская Германия заключили свое первое двустороннее стратегическое соглашение, итальянский премьер-министр и дуче всех итальянцев заявил, что между Римом и Берлином теперь проложена "ось", вокруг которой будет вращаться все на планете. Это его меткое выражение впоследствии вспоминали журналисты, когда этот союз на двоих после четырех лет серий двусторонних соглашений в конце концов стал пестрым союзом на троих — двух государств победителей Мировой войны (тогда еще единственной в своем роде) и ее основной неудачницы.

Пакт трех государств 1940 года: иностранные журналисты просто были шокированы этим союзом лягушки, гадюки и журавля Фото: Вікіпедія

Задурманенные стремлением к реваншу победители

Первая мировая война — это кроме всего прочего весомый наглядный пример того, что победы на поле боя не достаточно для победы в войне. Хотя в случае с Италией весомых побед на поле боя как таковых не было. Итальянцы увязли на второстепенных участках фронта и ждали, что дело сделают их могущественные союзники. Японцы нанесли поражения немцам за тысячи километров от эпицентра войны. Нет ни малейшего сомнения, что если бы немцы победили в Европе, то Империя восходящего солнца без колебаний бы вернула Второму рейху все что захватила обратно еще и с компенсацией. Таковы были реалии Первой мировой войны.

Но в Риме и Токио все видели совсем по-другому. В древней столице некогда могущественной Римской империи грезили идеями восстановления того самого "пакта Романа" — мира, центром которого был Рим. По ту сторону планеты на японских островах империя, которая зародилась примерно тогда же, когда и вечный город на Апеннинском полуострове, никуда и не исчезала. В Токио мечтали, что они станут первыми людьми "желтой расы", которых белые посадят рядом с собой на пьедестале мировых держав. Мечты обоих разбились о геополитическую реальность как хрусталь, сталкивающийся с бетонной стеной.

Послевоенная реальность заключалась в том, что миром отныне заправляли англосаксы — США и Великобритания. Они позволили Франции решать некоторые европейские и не только вопросы. И никто из них не собирался считаться с мечтами итальянских реваншистов и японских имперцев. Обе страны проглотили обиду, но при этом затаили её глубоко в своём сердце.

Заявление правительства Рейха после подписания Тройственного пакта (Берлинского пакта). Первый ряд слева направо: посол Курусу, граф Чиано и Адольф Гитлер. Датировано 27 сентября 1940 года Фото: Getty Images

Сердцем нации были молодые энтузиасты, которые воевали за ее идеалы на фронтах Первой мировой войны. Ветераны войны во главе с Бенито Муссолини пришли к власти в Италии уже в 1922 году. Они объединились в фашистскую партию и просто заставили общество принять их диктат. Немного длиннее и сложнее был путь японских военных к власти, при которой в условиях формального сохранения парламентской формы правления утвердилась военная диктатура в конце 1920-х.

В обеих столицах стремились к реваншу за "украденную" завоеванную на фронтах войны победу. Для этого нужно было продемонстрировать победителям войны, что их система не работает. В Токио решили выбрать для этой цели Китай, который еще с XIX века был неким "подстреленным мамонтом" с которого питались все колониальные империи. Япония решила забрать себе Маньчжурию, которую она завоевала еще в конце XIX века, но ее трижды у нее отбирали в дипломатических кабинетах.

В Италии же Бенито Муссолини адекватно оценивал силы и понимал, что его страна самостоятельно не готова к большой войне. Но ситуация в Европе резко изменилась, когда в стране, которую сделали основным виновником Первой мировой войны и которая объективно была основной неудачницей войны, к власти пришли силы, которые стремились к реваншу. Германия очень быстро начала наращивать свое могущество во всех аспектах, в том числе и военном. Почувствовав ветер перемен, Италия тоже решилась на удар.

Удар по мировому порядку — первый шаг к реваншу

Если в восточном полушарии основной кормушкой колонизаторов стала умирающая Китайская империя, то в западном полушарии такой был целый континент — Африка. Ее в свое время даже просто перераспределили между собой могущественные европейские колонизаторы, просто проложив линии на карте. И вот Италия решила разрушить все эти условности, захватив единственную страну, которую в свое время решили не колонизировать — Абиссинскую империю (сегодняшняя Эфиопия).

Несмотря на глубокое беспокойство Лиги наций (межвоенный аналог ООН) и стран Антанты, итальянские войска хотя и не без труда, таки завоевали это последнее неколонизированное государство Африки, сместив баланс сил на континенте.

Для Германии, на которую в результате Первой мировой войны были наложены многочисленные санкции, было важно понаблюдать чем завершится этот демарш. Будет ли надлежащий ответ на такие вопиющие нарушения правил, которые установили победители войны? Также важно было, что против этих правил выступили тоже формальные победители, то есть в их лагере произошел раскол.

Япония вышла из Лиги наций ещё в 1933 году, продемонстрировав, что не желает ни к кому прислушиваться, проводя свою внешнюю политику. Таким образом, де-факто заявив, что только грубая военная сила может заставить эту страну остановиться.

Эксперт-международник Орацио Коко считает, что для Германии и Италии было важным опытом наблюдения за демаршами Японии против Лиги наций. Безнаказанность Империи восходящего солнца указывала им, что можно не бояться действовать. Вчерашние победители уже не способны отстаивать собственные решения и оберегать установленные ими правила.

Италия тоже вышла из Лиги наций через два года после своей успешной агрессии. Но перед тем окончательно дискредитировав эту организацию. До мая 1936 года итальянские войска в Абиссинии нарушили все возможные конвенции, применив, в частности химическое оружие. Зато после падения столицы государства Адис-Абебы, Лига наций сняла все санкции с победителя. Санкции, которые так и не были воплощены в жизнь.

В октябре 1936 года Италия заключила с Германией уже упомянутое соглашение. Той же осенью Германия и Япония заключили антикоминтерновский пакт. Этот союз де-факто был альянсом против Советского Союза, который поддерживал Китай в войне против Японии.

Здесь интересный момент, который является показательным во всей истории об этом странном альянсе "лебедя, щуки и рака". Германия и Италия тоже поддерживали правительство Гоминьдана, которое тогда властвовало в Китае. И если в Германии речь шла скорее о крупном бизнесе, который тогда еще был неподконтролен новой власти, то в Риме основным лоббистом союза с Чан Кайши был сам дуче.

Именно этот фактор на год задержал присоединение Италии к антикоминтерновскому пакту. Фашистское государство присоединилось к нему только после прямой агрессии Японии против Китая, когда судьба Поднебесной казалась уже решенной.

Далее после аншлюса Австрии и расчленения Чехословакии наступило время "стального пата" между Германией и Италией — только в мае 1939 года стороны подписали союзный договор, которым обязывались оказывать военную помощь друг другу.

Пестрый брак по расчету

Сейчас с исторической ретроспективы может показаться, что Тройственный пакт с этого момента был логичным делом и даже странно почему его заключение задержалось аж более чем на год. Однако на самом деле все происходило значительно сложнее и за это время произошли события, которые вообще поставили под сомнение реальность такого альянса.

Нацистская Германия неожиданно заключила пакт о ненападении на десять лет с СССР (август 1939 года). Это при действующем антикоминтерновском пакте. А потом когда Германия напала на Францию, то Италия долго думала стоит ли помогать союзнику по стальному пакту.

Стоит напомнить, что все три тоталитарные государства строили свои идеологии на идее уникальности, эксклюзивности и превосходства своей нации или расы. Немцы, японцы и итальянцы считали, что именно им высшими силами указано предназначение нести особое знание и строить уникальный строй для человечества, под собственным, разумеется мудрым и справедливым управлением. Каждое из этих государств стремилось возродить в соответствии с древними легендами свой "золотой век". Германия возродить чистоту арийской расы (миф, который имеет слабое отношение к подтвержденным историческим фактам), Италия — погибшую полторы тысячи лет назад Римскую империю (Могущество Римской империи — свершившийся факт, но кроме географии принадлежность Италии к этому государству "притянута за уши"), Япония — свою собственную древнюю славу. Империя восходящего солнца действительно имеет длительную непрерывную традицию государственности, но дает ли им это право властвовать Азией вопрос риторический. Так же как и вопрос как могут между собой дружить субъекты, каждый из которых считает себя персонально "солью земли", а всех остальных — болотом и прирожденными рабами, своими, конечно что рабами.

Но блестящие победы Японии в далеком Китае и менее впечатляющие успехи Германии в Европе обусловили таки этот "брак по расчету".

Пропагандистский плакат 1940 года: ось Рим-Берлин-Токио Фото: Getty Images

Интересно, что реальные переговоры состоялись еще 9-10 сентября 1940 года. А дальше происходили церемонии, похожие на ритуалы оккультизма. 19 сентября состоялось совещание в императорском дворце в Токио. На нем император Хирохито словно сошедший на землю живой бог просидел несколько часов, не проронив ни слова. Он лишь слушал своих подчиненных, которые зачитывали заранее заготовленные тексты. Нечто похожее повторили и в Берлине через восемь дней. Тогда уже Гитлер пытался молча прослушать своих подчиненных и иностранных дипломатов. А присутствующие иностранные журналисты просто были шокированы этим союзом лягушки, гадюки и журавля.

Союз без идей, планов и будущего

В дальнейшем Германия заставила войти в союз Венгрию (была обязана добытыми землями в результате распада Чехословакии, в том числе и украинским Закарпатьем), Болгарию (запугали), Словакию (образована по воле Рейха, поэтому не могла отказать), Румынию (обобранную Советским Союзом).

Министр иностранных дел Германии Иоахим фон Риббентроп пожимает руку премьер-министру Румынии Иону Антонеску Фото: Getty Images

В Югославии вскоре после заключения соглашения произошел военный переворот, организованный противниками союза с нацистами. В ответ Рейх осуществил агрессию против этой балканской страны в апреле 1941 года и расчленил ее. Образованная по образцу Словакии Хорватия присоединилась к Оси. Зато не присоединилась к пакту Финляндия, но это ей не помешало проводить совместные с Германией боевые действия против Советского Союза. Япония же заставила присоединиться к Оси Таиланд. А вот в Ираке и Иране союзники предотвратили распространение влияния стран Оси, сместив лояльные к этим государствам правительства и помогши прийти к власти собственным ставленникам4ам.

Интересный момент, что умудрилась избежать такой сомнительной компании Испания под руководством военного диктатора генералиссимуса Франциско Франко, который пришел к власти не без помощи Германии и Италии. Чтобы понять насколько это неожиданный поворот, следует заметить, что приглашенные на прея'с-конференцию 27 сентября 1940 года журналисты думали, что будет представлен именно союз Германии, Италии и Испании. Это прекрасное напоминание, что на самом деле в истории то, что с точки зрения сегодняшнего дня казалось бы логическим развитием ситуации, часто с точки зрения современников выглядело сенсацией.

Этот пестрый союз был странным на момент создания и таким и остался до конца. Союзники были слишком далеко друг от друга географически и практически не взаимодействовали. В апреле 1941 года Япония повторила трюк Германии и тоже заключила пакт о ненападении с СССР, правда, лишь на пять лет. Это произошло за два месяца до нарушения аналогичного пакта Германией Зато Япония в декабре 1941 года напала на США.

27 сентября 1940 года, Берлин. Японский посол Сабуро Курусу, Галеаццо Чиано и Адольф Гитлер во время конференции по подписанию Тройственного пакта Фото: Getty Images

Вместо того чтобы добить своих основных естественных врагов Великобританию (которая присутствовала в Атлантическом, Индийском и Тихом океане) и Францию (ее колониальная империя оставалась в том же Тихом океане), вражда с которыми была едва ли не единственным объективным объединяющим фактором для этих таких разных тоталитарных режимов, Германия и Япония поочередно в течение полугода втянули в войну против себя сначала СССР и США — крупнейшие военные и промышленные державы того времени. По факту, они совершили коллективное самоубийство в июне и декабре 1941 года, забрав с собой вместе жизни десятков миллионов людей по всему миру.

Создание и функционирование стран Оси — это пример того, что тоталитарные фанатичные режимы на самом деле не такие идеальные какими они себя показывают. Они тоже часто демонстрируют просто поразительную некомпетентность и совершают детские ошибки. А еще это полезное воспоминание тем, кто сейчас хочет присоединиться к новой Оси, которая формируется в наши дни. Ведь среди сторонников Оси образца 1940 года и современных агрессоров можно увидеть идентичные наименования.