"Женское лидерство ведет к насилию": Такер Карлсон оскандалился новым заявлением (видео)

Американский телеведущий Такер Карлсон считает, что слабое руководство мужчин пробуждает в женщинах темную сторону. В качестве примера он привел поддержку войны в Украине женщинами-политиками.

Он отметил жен большевиков, которые были "более кровожадные, чем они сами". Эту мысль Такер озвучил в своем шоу в беседе с радиоведущим Алексом Джонсом.

"Я не знаю точно, что это. Я думаю, слабое мужское руководство пробуждает в женщинах что-то по-настоящему темное. Это не их вина. Это вина мужчин. Мужская работа руководить. Вы не можете уклоняться от этой обязанности, потому что она создана не человеком. Она существует изначально", – заявил Карлсон.

В свою очередь Джонс припомнил, что в исследованиях Total War было обнаружено, что "женщины совершают гораздо больше военных преступлений, чем мужчины".

По мнению Такера, в женском лидерстве есть что-то такое, что очень быстро приводит к насилию.

"И вы видите это в поддержке войны в Украине, которая похожа на убийство мужчин в масштабах целой страны. И тем не менее, сейчас в ряде европейских стран проводится призыв женщин на военную службу", – говорит он, попутно интересуясь, смогут ли военные действия заставить женщин отказаться от участия в войне.

Он недоумевает, зачем вообще беспокоиться о цивилизации, если женщин посылают воевать:

"У вас есть армия только для защиты ваших женщин. В этом-то и суть. Есть только одна причина защитить мою жену и моих дочерей. Если бы не это, зачем бы нам понадобились военные? И поэтому если я посылаю свою жену и дочерей сражаться на войну от моего имени, это так постыдно, так отвратительно. Я не знаю, как мы сможем с этим жить.

Джонс же упомянул главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен:

"Она буквально говорит, что людей слишком много, нам нужна депопуляция. Если вы продолжите, мы победим Россию".

Такер Карлсон открыто симпатизирует российскому президенту Владимиру Путину и даже взял у него интервью. Журналист придерживается жесткой риторики относительно Украины. Так, он высказался против граждан США, которые воюют в составе Сил обороны Украины или армии Израиля, и предложил отобрать у них паспорта.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский является "настоящим врагом США". По его мнению, Зеленский "не представляет народ Украины".

Кроте того, Карлсон назвал Украину "источником безумия", дестабилизирующим Запад. Также он сказал, что президента РФ Владимира Путина в Соединенных Штатах Америка называют врагом "кучка сумасшедших", а сам он не имеет причин злиться на него, потому что тот не причинил вреда лично ему.