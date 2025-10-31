Отважные романтики или жадные феодалы: правда и мифы о рыцарях Средневековья

Европейский рыцарский эпос расскажет вам о легендарных рыцарях Круглого стола короля Артура. О том, как Роланд — верный вассал Карла Великого и легендарный Родриго Диас де Вивар, известный как Эль Сид, пытались освободить Иберийский полуостров от арабов, а Ричард Львиное Сердце — Святую Землю от них же. Все они — персонажи многочисленных баллад и легенд о рыцарях, поражавших средневековую Европу. Однако сколько во всех этих эпических историях правды, а что является обычной выдумкой различных любителей рассказывать интересные небылицы?

Отчаянные романтики, способные победить дракона ради любви всей своей жизни. Переполненные чувством справедливости люди, которые готовы стать на тропу борьбы со злейшим злом ради истины. Отважные воины, которые готовы в любой момент не пожалеть своей собственной жизни ради Родины. Или, возможно, похотливые прелюбодеи, которые имеют множество любовниц и столько же внебрачных детей; лживые землевладельцы, которые ради наживы не остановятся ни перед чем и превратили собственных подданных практически в своих рабов; властолюбцы, чье эго настолько безудержно, что они готовы поставить на кон собственную страну и вообще весь мир ради собственного возвеличивания... Фокус искал ответ на вопрос: "Кто такие рыцари эпохи европейского Средневековья".

Рыцари — персонажи многочисленных баллад и легенд, поражавших средневековую Европу Фото: Getty Images

Эпические герои эпохи тьмы

Пик расцвета рыцарского эпоса пришелся на XII-XV века. Это уже позднее средневековье и интересно что значительная часть этих рассказов касается раннего, так называемого темного средневековья (V-IX века), то есть несколькими веками ранее. Зато легенды о героях более поздних времен (Родриго Диас жил в XI веке, а Ричард Львиное Сердце — в XII) стали распространяться значительно позже, после периода жизни героев. Так что в результате мы имеем дело с романтизированным прошлым, тем самым "Золотым веком", когда "раньше было лучше".

XII-XV века — время, когда жизнь в Европе более или менее стабилизировалась. Это период расцвета городов, торговли и соответственно разнообразных развлечений (раньше было не до того), элементом которых стала рыцарская литература. Она базировалась на народных легендах, преданиях и других элементах фольклора. А со временем рыцарские романы превратились в нечто вроде мыльных опер или известных бразильских сериалов конца XX века — небылицы для развлечений состоятельных и не очень городских жителей. Эпоха рыцарских романов завершилась шедевральной пародией Мигеля де Сервантеса "Дон Кихот". В ней автор поместил типичного героя рыцарских романов в реалии сегодняшнего дня. Спойлер — он в них вписался не очень.

Голландская открытка с изображением Дон Кихота и Санчо Пансы, примерно 1890 год Фото: Getty Images

Все фольклорные рассказы о рыцарях — это присущая людям вера в светлое прошлое, когда все плохое отбрасывается и остается только хорошее. На Руси в этот же период развиваются былины о богатырях, в Европе распространяются легенды о короле Артуре, песни о Роланде, Сиде и Нибелунгах. Так является ли это все выдумкой сообразительных странствующих певцов, бардов и просто творческих людей — или рассказы о мужественных героях имеют под собой исторические основания?

Не все рыцари — на самом деле рыцари

Сначала следует разобраться в терминологии. Слово "рыцарь" означает человека чести, воина, который придерживается определенного кодекса — сборника этических норм, который возлагает на него определенные обязанности как вот помощь бедным и слабым, служение Богу и Церкви, верность своему сюзерену. В Украине речь сначала шла о богатырях, а потом такими чертами народная мудрость наделяла казаков и других отважных людей, и в конце концов к ним тоже закрепилось слово "рыцарь". Поэтому в нашем понимании "рыцарь" — это человек чести, без привязки к профессии или общественному положению.

Но "рыцарь" — это и конкретный титул определенного общественного слоя в Европе. Впоследствии в ходе армейской трансформации рыцари стали офицерами. То есть не каждый рыцарь-воин обязательно был рыцарем, то есть человеком, полным добродетелей. Могли быть подлые, лживые и жадные рыцари, которые отнюдь не соответствовали идеалам. И не каждый рыцарь получал официальное признание. Однако в народном воображении, особенно в Украине эти понятия часто отождествлялись.

Крах империи: хаос на смену порядку

В начале нашей эры самой большой силой Европы была Римская империя. Она контролировала значительную часть континента, однако не всю. Шотландия, Ирландия, а также Балтия, Скандинавия и значительная часть Восточной Европы никогда не входили в состав этой могущественной империи. Однако ее цивилизационное лидерство никогда никем не ставилось под сомнение. Поэтому даже народы, которые проживали снаружи, уважали Римскую империю и перенимали к себе ее законы, этические нормы и некоторые элементы образа жизни. Крах Рима вызвал культурный шок для всей Европы, а особенно для той ее части, которая таки входила в состав империи.

Веками Pax Romana, Римский мир — именно так официально сами римляне называли свое государство — ассоциировался у его населения с порядком. Порядком, которого теперь не стало. Когда законы разрушаются, единственным правом остается "право сильного". Просторы империи заполонили стаи различных группировок, которые скорее напоминали обычные банды, чем благородных рыцарей. Сейчас эти бурные времена первых веков после падения империи и называют "темными веками".

На землях современной Украины раннее средневековье тоже было периодом турбулентности. Но здесь был меньший контраст, поскольку империи здесь никогда не было, а сами территории оказались в фарватере ее наследницы Византии. Свои темные века здесь наступили после падения Руси, Византии и прихода монголов, как раз тогда, когда в западной части Европы жизнь уже наладилась. А со всеми преимуществами жизни на руинах империи украинцы на собственном опыте могли познакомиться уже в конце XX века.

Кто такой король Артур

Когда с острова Британия Римская империя вывела свои легионы, территория погрузилась в хаос войны всех против всех. При таких обстоятельствах вполне вероятно, что кто-то мог взять на себя функцию примирения и восстановления элементарного порядка. Это мог быть бывший римский чиновник или военный, который имел опыт и понимание государственного управления. Он мог пригласить к "круглому столу" (то есть равного управления) местных вождей и таким образом положить конец смуте. Понятно, что в народной памяти люди, положившие конец вечным грабежам и междоусобицам остались воплощением рыцарских идеалов. Так и возникла легенда о короле Артуре и его рыцарях Круглого стола. В Римские легионы тогда часто набирали варваров (выходцев из племен из-за пределов империи). Так зародилась версия, что Артур мог иметь сарматское или даже славянское происхождение и мог быть родом с территории современной Украины. Историки считают, что такие многочисленные легенды не могли появиться на пустом месте, однако объективных их подтверждений пока не обнаружено.

Сэр Ланселот и Мерлин стоят перед королем Артуром и рыцарями Круглого стола в Камелоте. Шелкотрафаретный оттиск, 1923 г. Фото: Getty Images

После столетий грабежей и междоусобиц континентальная Европа столкнулась с внешней угрозой — арабским халифатом, который в начале VIII века покорил Иберийский полуостров. Конунг (племенной вождь) соседнего государства франков Карл Мартел (молот) понял, что он или реформирует общественный строй или его постигнет судьба соседей.

Профессиональные войска возвращаются в Европу

Карл Мартел решил восстановить профессиональную армию, которая была в Риме, но поскольку он не имел средств ее содержать, решил расплатиться со своими профессиональными воинами единственным имеющимся у него капиталом — землей, которую они в конце концов и должны были защитить. В 732 году арабы таки были разгромлены при Пуатье, а армия Мартела стала самой могущественной в Европе. Это позволило его внуку Карлу Великому создать целую империю франков и даже короноваться императором в 800 году. Формально он восстановил Римскую империю, но де-факто это было совершенно новое государство. В память об этом правителе, которого сравнивали с древним римским завоевателем Цезарем в некоторых странах правители начали называть сам титул его именем — так возник титул "король".

Поэтому с VIII века в государстве франков зародилась система профессиональных военных, которые должны были защищать это государство, а также стали реальной силой, которая могла воплотить в жизнь законы государства. Так западная Европа вернулась к стабильности. Темные века закончились, а память о них осталась в фольклоре, конечно выбрав лучшее что было и пытаясь забыть все ужасы предыдущего периода.

Суть рыцарства заключалась в том, что самая боеспособная часть общества должна была посвятить свою жизнь военному делу. Вполне логично, что боевые умения таких людей не входят ни в какое сравнение с племенными воинами, которые занимаются земледелием и во время войны меняют вилы на копье. Карл Мартел раздал своим воинам земельные участки в благодарность за их службу. По замыслу населения, которое не было готово брать в руки оружие, должно было содержать своих защитников. Поэтому новосозданные профессиональные военные рыцари могли все свое время посвятить усовершенствованию своих боевых навыков, оружия и другого военного оборудования. Рыцари стремились передать свои владения по наследству потомкам. Для этого они стали готовить их к военной службе уже с детского возраста.

За последующие века эта практика отшлифовалась. Поэтому по состоянию на XI век мы имеем континентальную Европу, которая разделена на владения многочисленных феодалов (земельные участки, которые получали рыцари назывались феоды), которые с детского возраста готовились к военному делу и управлению своими владениями. Они все время учились владению оружием, искали мастеров для создания лучших мечей, доспехов и другого оружия и военного инвентаря, строили собственные укрепления — замки, искали и отбирали лучшие породы лошадей для транспорта и боевого применения, а также формировали собственные боевые отряды из подданных.

Профессиональные военные рыцари могли все свое время посвятить усовершенствованию своих боевых навыков Фото: Getty Images

При таких обстоятельствах они получали неограниченную власть над мирными людьми, которые оказывались в их владениях, ведь реальная сила была на 100% в их руках и единственное, что могло спасти гражданских от произвола "плохих рыцарей" (а таких история и фольклор тоже знает немало) — были другие рыцари и Католическая церковь.

Чем занимались рыцари

Наличие на континенте целой когорты людей, которые создавали фактически государства в государствах и все время занимаются исключительно военным делом конечно не способствовало внутренней стабильности. К XI веку рыцарские войска смогли отбить Европу от посягательств арабов, викингов и угров. Однако теперь именно они стали основным источником конфликтов уже друг с другом.

Почти сразу после битвы при Пуатье начался процесс освобождения Испании от арабов. Именно об этом рассказывают упоминавшиеся выше песни о Роланде и Сиде. Правда несколько отличается от легенд. На самом деле маркграф (руководитель пограничной военной провинции) Бретонский Хроутланд погиб от рук восставшего племени басков, а не арабов. А Родриго Диас де Вивар иногда переходил на сторону арабов. Однако Реконкиста (так назывался процесс освобождения Иберийского полуострова от арабов), которая продолжалась до самого конца Средневековья действительно стала настоящим символом эпохи. В каждом поколении были рыцари, которые отважно шли на это дело и не задумываясь отдавали свою жизнь за Бога, Европу и своего монарха. Другой вопрос, что некоторые искали наживы в этой длительной серии постоянных войн. Эпос Реконкисты породил целую плеяду героев. Завершилась эта эпоха падением Гранады в 1492 году. Это дало возможность Испании и Португалии перенаправить свои ресурсы на морские экспедиции, куда и устремились и остатки европейского рыцарства. Так завершилась эпоха Средневековья — концом периода считается открытие Колумбом Америки в том же 1492 году.

Крестоносцы Первого крестового похода (XI век) на пути в Иерусалим. Окно в Брюссельском соборе Фото: Getty Images

Другим важным символом эпохи были крестовые походы. Известно о восьми классических крестовых походах на Святую землю, целью, которых было освобождение святынь христианства из-под власти арабов. Были еще и походы против язычников и турок. Не сложился крестовый поход против монголов, организовать который королю Руси Данилу Романовичу обещал Папа Римский Иннокентий IV. Все эти крестовые походы способствовали образованию отдельных монашеско-рыцарских орденов. Созданные в результате походов на балтийских славян и другие местные народы Тевтонский и Ливонские ордена сыграли важную роль в истории Украины. Они привели к образованию целых рыцарских государств уже в период позднего Средневековья.

Почему рыцарское наследие так противоречиво

В целом период рыцарства и феодализма в литературе и публицистике часто идеализируют и демонизируют одновременно. Рыцарей изображают как идеал человека и человеческой добродетели, зато феодалов принято подавать как абсолютное зло, при этом игнорируется тот факт, что часто это одни и те же люди.

Очевидно, что путь к профессиональной армии был единственным шансом выжить в условиях раннего средневековья. Эта реформа положила конец "войнам всех против всех" и способствовала возрождению общественных институтов на Западе. В условиях тогдашней экономики единственной возможностью такую армию содержать был феодализм.

Сам замысел был достаточно неплохой. Самые смелые и мужественные люди, которые были готовы отдать свою жизнь за веру, Родину или короля удерживались теми, кто не был готов к таким жертвам. На феодалов возлагался ряд обязанностей — неписаных правил, которых они должны были придерживаться. Записал их только в XIV веке еще один известный рыцарь Жоффруа де Шарни — верный вассал короля Франции. В частности он предостерегает рыцарей от чрезмерной концентрации на получении военной добычи, ведь это вредит дисциплине. Показательное во многих планах наставление.

Современные рыцари на лошадях на фестивале Святого Олава в Тронгейме; Норвегия Фото: Getty Images

Однако за многие века своего существования мир изменился, изменилось и рыцарство. Не всегда дети наследуют мораль родителей. Со временем за многие поколения наследственная феодальная собственность стала восприниматься как норма и об обязанностях, которые она предусматривала феодалы часто предпочитали не вспоминать. Поэтому на конец эпохи феодальная структура больше напоминала жестокий грабеж и издевательства рыцарей над крестьянами, которым уже угрожали разве что сами рыцари. О неписанном общественном договоре, заключенном много веков до того, уже все давно забыли. В городах же развилась товарная экономика и старые феодальные натуральные хозяйства стали отвратительными пережитками прошлого, которые порабощают большинство населения и задерживают общественное развитие.

Именно поэтому обанкротившийся испанский дворянин Алонсо Кихано (Дон Кихот — вымышленный персонаж Сервантеса), решивший стать рыцарем, в конце XVI века вызывал у окружающих людей смех и презрение, а не уважение и восхищение, которыми чествовали рыцарей в начале эпохи.