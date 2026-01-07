Папа Римский поздравил православных христиан с Рождеством 7 января: кто празднует в этот день

Папа Римский Лев XIV 7 января поздравил с Рождеством Христовым православных христиан, которые продолжают праздновать по юлианскому календарю. В этот день отмечают рождение Иисуса Христа в частности в России, Беларуси, Сербии и Грузии.

Поздравление с Рождеством для христиан, которые пользуются юлианским календарем, Папа Римский опубликовал в своем аккаунте в сети X (ранее — Twitter).

"Мои мысли обращаются к церковным общинам Востока, которые празднуют Рождество по юлианскому календарю. Дорогие братья и сестры, пусть Господь Иисус дарует вам и вашим семьям покой и мир!" — написал Папа.

Папа Римский поздравил христиан, которые празднуют Рождество по юлианскому календарю Фото: скриншот

Рождество в Украине: 7 января или 25 декабря

Православная Церковь Украины (ПЦУ) и Украинская Греко-Католическая Церковь (УГКЦ) с 2023 года начали отмечать Рождество по новоюлианскому календарю — государственной датой стало 25 декабря, хотя часть украинцев продолжила праздновать "по старинке" 7 января.

Историк Ольга Друг в комментарии "Украинскому Радио" объясняла, что до 1917 года Рождество в Украине отмечали 25 декабря.

"И это было главным образом детским праздником, отмечали дома", — рассказала ученая.

Ольга Друг со ссылкой на исторические источники рассказала, что в те времена украинские христиане наряжали на Рождество елку, потом шли в церковь. До празднования придерживались поста.

"Так продолжалось, и детям подарки, и соответственно все детские утренники проходили после 25-го. А Новый год отмечали уже взрослые как светский праздник", — пояснила историк.

7 января Рождество продолжают праздновать в России, Беларуси, Сербии, Черногории, Северной Македонии, Грузии и некоторых православных общинах в Иерусалиме.

Напомним, 25 декабря Папа Римский Лев XIV призвал к 24 часам мира на Рождество в Украине, отметив, что это бы имело огромное символическое и гуманитарное значение. Впрочем 25 декабря ВС РФ атаковали Одесскую область, а вечером 25 декабря и утром 26 декабря били по украинской инфраструктуре "Шахедами", которые летели через Беларусь.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 14 декабря Папа Римский заявил о готовности приехать в Киев, однако отметил, что этому препятствуют вопросы безопасности.