Папа Римський привітав православних християн із Різдвом 7 січня: хто святкує в цей день

Папа Римський Лев XIV 7 січня привітав із Різдвом Христовим православних християн, які продовжують святкувати за юліанським календарем. У цей день відзначають народження Ісуса Христа зокрема в Росії, Білорусі, Сербії та Грузії.

Привітання з Різдвом для християн, які користуються юліанським календарем, Папа Римський опублікував у своєму акаунті в мережі X (раніше — Twitter).

"Мої думки звертаються до церковних спільнот Сходу, які святкують Різдво за юліанським календарем. Дорогі брати та сестри, нехай Господь Ісус дарує вам і вашим родинам спокій і мир!" — написав Папа.

Папа Римський привітав християн, які святкують Різдво за юліанським календарем Фото: скриншот

Різдво в Україні: 7 січня чи 25 грудня

Православна Церква України (ПЦУ) та Українська Греко-Католицька Церква (УГКЦ) з 2023 року почали відзначати Різдво за новоюліанським календарем — державною датою стало 25 грудня, хоча частина українців продовжила святкувати "по-старому" 7 січня.

Історикиня Ольга Друг в коментарі "Українському Радіо" пояснювала, що до 1917 року Різдво в Україні відзначали 25 грудня.

Відео дня

"І це було головним чином дитячим святом, відзначали вдома", — розповіла науковиця.

Ольга Друг з посиланням на історичні джерела розказала, що в ті часи українські християни наряджали на Різдво ялинку, потім ішли в церкву. До святкування дотримувалися посту.

"Так тривало, і дітям подарунки, і відповідно всі дитячі ранки проходили після 25-го. А Новий рік відзначали вже дорослі як світське свято", — пояснила історикиня.

7 січня Різдво продовжують святкувати в Росії, Білорусі, Сербії, Чорногорії, Північній Македонії, Грузії та деяких православних громадах у Єрусалимі.

Нагадаємо, 25 грудня Папа Римський Лев XIV закликав до 24 годин миру на Різдво в Україні, зауваживши, що це б мало величезне символічне та гуманітарне значення. Втім 25 грудня ЗС РФ атакували Одеську область, а ввечері 25 грудня та вранці 26 грудня били по українській інфраструктурі "Шахедами", що летіли через Білорусь.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 14 грудня Папа Римський заявив про готовність приїхати до Києва, проте зазначив, що цьому перешкоджають питання безпеки.