Впервые: администрация Трампа отдала обратно Венесуэле захваченный танкер "теневого флота" России, — Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа передала обратно Венесуэле танкер "теневого флота" России, который был захвачен в январе этого года. Это стало первым известным подобным случаем.

Судно, которое США возвращают обратно Венесуэле, — "супертанкер" M/T Sophia, который двигался под флагом Панамы. Об этом агентству Reuters рассказали чиновники, говорившие на условиях анонимности.

Причины, побудившие администрацию Трампа вернуть захваченное судно, на момент публикации не озвучивались.

Танкер M/T Sophia был задержан 7 января, когда тот перевозил нефть. В администрации Трампа после этого объявили, что судно было "безгосударственным, санкционированным танкером теневого флота".

Один из источников ответил, что не знал, находится ли нефть на борту в тот момент.

Министр внутренней безопасности Соединенных Штатов Америки Кристи Ноэм официально подтвердил захват этого судна и еще одного танкера. Сообщалось, что это "корабли призраки", которые нарушили эмбарго США на венесуэльскую нефть.

Стоит отметить, что США на протяжении последних нескольких месяцев устроили "охоту" на танкеры "теневого флота" России. За это время им удалось осуществить ряд таких задержаний, однако ранее о случаях возвращения судов обратно никакой информации не поступало.

