Вперше: адміністрація Трампа віддала назад Венесуелі захоплений танкер "тіньового флоту" Росії, — Reuters

Адміністрація президента США Дональда Трампа передала назад Венесуелі танкер "тіньового флоту" Росії, який було захоплено у січні цього року. Це стало першим відомим подібним випадком.

Судно, яке США повертають назад Венесуелі, — "супертанкер" M/T Sophia, який рухався під прапором Панами. Про це агентству Reuters розповіли посадовці, що говорили на умовах анонімності.

Причин, які спонукали адміністрацію Трампа повернути захоплене судно, на момент публікації не виголошували.

Танкер M/T Sophia було затримано 7 січня, коли той перевозив нафту. В адміністрації Трампа після цього оголосили, що судно було "бездержавним, санкціонованим танкером тіньового флоту".

Одне з джерел відповіло, що не знало, чи перебуває нафта на борту у той момент.

Міністерка внутрішньої безпеки Сполучених Штатів Америки Крісті Ноем офіційно підтвердив захоплення цього судна та ще одного танкера. Повідомлялося, що це "кораблі привиди", які порушили ембарго США на венесуельську нафту.

Варто зазначити, що США упродовж останніх кількох місяців влаштували "полювання" на танкери "тіньового флоту" Росії. За цей час їм вдалося здійснити низку таких затримань, проте раніше про випадки повернення суден назад жодної інформації не надходило.

