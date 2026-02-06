Лукашенко во время заседания правительства принесли снюс: политик заявил, что "иногда хочется напиться"

Белорусскому диктатору Александру Лукашенко во время проведения заседания правительства предложили снюс. Однако попробовать отказался его.

Случай произошел во время обсуждения вопроса регулирования электронных сигарет и смесей. Об этом сообщает канал "Пул первого".

Лукашенко спросил о том, надо ли класть снюс под язык, на что ему объяснили, что положить надо в рот, от чего ты получаешь долю никотина.

"То есть голова кружится? Интересно. Иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут", — заявил Лукашенко.

А когда ему предложили, то он отметил, что не будет пробовать, и посоветовал, чтобы один из чиновников "не начал успокаиваться этим".

Ранее Лукашенко заявил, что для того, чтобы женщины оставались красивыми и "желанными" для мужчин, не нужно обмазывать лицо и тело разной "заразой" и медом. Зато лучший мед для красоты — это лопата в руки и чистить снег.

Відео дня

Также на одном из совещаний Лукашенко возмутился, что на уличное освещение тратится слишком много денег. Чиновники приняли претензию во внимание и вечером 4 февраля погрузили столицу Беларуси в темноту. По мнению Лукашенко, пять лишних часов света на улицах — это критично для Беларуси и нужно экономить. А другой подход приведет страну "к войне".

Напомним, в декабре 2025 Лукашенко назвал РФ "непобедимой" и предрек Европе "тяжкий конец".

Фокус также писал о том, что Лукашенко подготовил план на случай повторения сценария Венесуэлы.