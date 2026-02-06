Лукашенку під час засідання уряду принесли снюс: політик заявив, що "іноді хочеться напитися"

Білоруському диктатору Олександру Лукашенку під час проведення засіданню уряду запропонували снюс. Однак спробувати відмовився його.

Випадок відбувся під час обговорення питання регулювання електронних цигарок та сумішей. Про це повідомляє канал "Пул первого".

Лукашенко запитав про те, чи треба класти снюс під язик, на що йому пояснили, що покласти треба до рота, від чого ти отримуєш долю нікотину.

"Тобто голова крутиться? Цікаво. Іноді хочеться напитися, щоб голова крутилася і від губернатора Гродненської області не отримувати інформацію, що телята в нього дохнуть", — заявив Лукашенко.

А коли йому запропонували, то він зазначив, що не буде пробувати, і порадив, аби один з урядовців "не почав заспокоюватися цим".

Раніше Лукашенко заявив, що для того, щоб жінки залишались гарними та "бажаними" для чоловіків, не потрібно обмазувати обличчя та тіло різною "заразою" та медом. Натомість найкращий мед для краси — це лопата в руки й чистити сніг.

Також на одній з нарад Лукашенко обурився, що на вуличне освітлення витрачається занадто багато грошей. Чиновники взяли претензію до уваги й ввечері 4 лютого занурили столицю Білорусі в темряву. На думку Лукашенка, п'ять зайвих годин світла на вулицях — це критично для Білорусі та потрібно економити. А інший підхід приведе країну "до війни".

Нагадаємо, в грудні 2025 Лукашенко назвав РФ "непереможною" і передрік Європі "тяжкий кінець".

Фокус також писав про те, що Лукашенко підготував план на випадок повторення сценарію Венесуели.