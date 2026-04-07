"А что сделали вы?": Орбан подтвердил разговор с Путиным и обвинил Туска

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан подтвердил, что действительно имел телефонный разговор с Владимиром Путиным. Главной целью октябрьского телефонного разговора было обсуждение возможности проведения в Венгрии американо-российской встречи, которая обсуждалась в то время.

Орбан подчеркнул, что это было сделано исключительно для достижения мира. Об этом Орбан заявил в X, отвечая на пост премьера Польши Дональда Туска.

Польский политик обратился к президенту Каролю Навроцкому и лидеру партии "Право и справедливость Ярославу Качиньскому, спросив, поддерживают ли они позицию Орбана быть готовым помочь Путину в любом вопросе.

В ответ Орбан заявил: "Это правда. Я разговаривал с президентом Путиным о прекращении войны и организации мирного саммита США-Россия в Будапеште. Что вы сделали для мира?"

На момент публикации новости Туск не ответил Орбану.

Ранее появилась информация о телефонном разговоре Путина и Орбана, который состоялся в октябре 2025 года. Во время него Орбан пообещал приложить все усилия, чтобы помочь главе Кремля, в частности для урегулирования войны в Украине. Он даже говорил, что готов стать "мышкой", которая освободит российского "льва" от сетей, как в венгерской сказке.

Відео дня

На прошлой неделе некоторые европейские лидеры обрушились с критикой на Венгрию после того, как консорциум журналистских расследований, в частности The Insider и VSquare, опубликовал просочившуюся в сеть запись телефонного разговора между министром иностранных дел Петером Сийярто и его российским коллегой Сергеем Лавровым, который касался исключения сестры российского миллиардера из санкционного списка ЕС. Сийярто назвал эту историю делом рук иностранных спецслужб, которые прослушивают его разговоры, и заявил, что ни для кого не секрет, что он выступает против санкционной политики ЕС.

