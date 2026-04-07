"А що зробили ви?": Орбан підтвердив розмову з Путіним та звинуватив Туска

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що дійсно мав телефонну розмову з Володимиром Путіним. Головною метою жовтневої телефонної розмови було обговорення можливості проведення в Угорщині американсько-російської зустрічі, яка обговорювалася в той час.

Орбан наголосив, що це було зроблено виключно задля досягнення миру. Про це Орбан заявив у X, відповідаючи на пост прем'єра Польщі Дональда Туска.

Польський політик звернувся до президента Кароля Навроцького та лідера партії "Право та справедливість Ярослава Качинського, запитавши, чи підтримують вони позицію Орбана бути готовим допомогти Путіну в будь-якому питанню.

У відповідь Орбан заявив: "Це правда. Я розмовляв з президентом Путіним про припинення війни та організацію мирного саміту США-Росія в Будапешті. Що ви зробили для миру?"

На момент публікації новини Туск не відповів Орбану.

Раніше з'явилася інформація про телефонну розмову Путіна та Орбана, яка відбулася у жовтні 2025 року. Під час неї Орбан пообіцяв докласти всіх зусиль, щоб допомогти очільникові Кремля, зокрема для врегулювання війни в Україні. Він навіть говорив, що готовий стати "мишкою", яка звільнить російського "лева" від тенет, як в угорській казці.

Минулого тижня деякі європейські лідери обрушилися з критикою на Угорщину після того, як консорціум журналістських розслідувань, зокрема The Insider і VSquare, опублікував просочився в мережу запис телефонної розмови між міністром закордонних справ Петером Сіярто та його російським колегою Сергієм Лавровим, який стосувався виключення сестри російського мільярдера з санкційного списку ЄС. Сійярто назвав цю історію справою рук іноземних спецслужб, які прослуховують його розмови, і заявив, що ні для кого не є таємницею, що він виступає проти санкційної політики ЄС.

Ми розповідали, що чекає на Угорщину, якщо на виборах 12 квітня переможе Віктор Орбан.