Боится переворота и покушения: Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами

Российский диктатор Владимир Путин запретил своим сотрудникам пользоваться мобильными телефонами и устройствами, имеющими доступ к интернету. Также он приказал им установить в своих домах камеры видеонаблюдения.

Такие беспрецедентные меры безопасности в Кремле ввели в течение последних нескольких месяцев, поскольку у Путина растет опасения относительно возможного государственного переворота в РФ или покушения на себя. Об этом пишет издание The Telegraph.

Как свидетельствуют данные европейского расследовательского досье, все посетители Кремля вынуждены проходить как минимум две проверки. Те, кто работает в непосредственной близости к Путину, не должны использовать мобильные телефоны или любые другие гаджеты, в которых есть доступ к интернету.

"Они также должны пользоваться исключительно транспортом, организованным Федеральной службой охраны России, которая отвечает за защиту высокопоставленных чиновников, а в домах поваров, охранников и фотографов установлены системы видеонаблюдения", — пишет издание.

Обнародование этого отчета совпало с "одним из крупнейших ударов по столице РФ", когда дроны упали неподалеку от Кремля и здания Минобороны РФ. Этот случай свидетельствует о том, что беспилотникам удалось прорваться через одну из крупнейших и самых современных систем обороны в РФ.

Путин все больше времени проводит в бункерах

На фоне этого и роста опасений российский диктатор все больше времени проводит в своих бункерах. Там он сосредоточился на военных событиях.

Он и члены его семьи больше не посещают любимые резиденции в Московской области и в Валдае. Вместо этого больше всего им приходится сидеть в подземных укрытиях в Краснодарском крае.

Практически ежедневно Путин проводит совещания со своими военными чиновниками, где обсуждает бои, которые идут за небольшие населенные пункты в Украине. Зато с гражданскими чиновниками он общается раз в несколько недель или месяцев, ссылается издание на публикацию The Financial Times. Государственные СМИ в РФ вынуждены публиковать периодически кадры встреч диктатора с чиновниками, "чтобы создать иллюзию нормальной жизни".

Издание пишет, что такое усиление мер безопасности может быть предвестником роста напряжения в Кремле из-за войны, которая "стремительно выходит из-под контроля".

