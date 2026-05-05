Боїться перевороту і замаху: Путін заборонив своїм співробітникам користуватися мобільними телефонами

Російський диктатор Володимир Путін заборонив своїм співробітникам користуватися мобільними телефонами і пристроями, що мають доступ до інтернету. Також він наказав їм встановити у своїх оселях камери відеоспостереження.

Такі безпрецедентні заходи безпеки у Кремлі ввели упродовж останніх кількох місяців, оскільки у Путіна зростає побоювання щодо можливого державного перевороту у РФ чи замаху на себе. Про це пише видання The Telegraph.

Як свідчать дані європейського розслідувального досьє, усі відвідувачі Кремля змушені проходити щонайменше дві перевірки. Ті, хто працює у безпосередній близькості до Путіна, не мають використовувати мобільні телефони чи будь-які інші гаджети, в яких є доступ до інтернету.

"Вони також повинні користуватися виключно транспортом, організованим Федеральною службою охорони Росії, яка відповідає за захист високопосадовців, а в будинках кухарів, охоронців та фотографів встановлено системи відеоспостереження", — пише видання.

Оприлюднення цього звіту збіглося з "одним із найбільших ударів по столиці РФ", коли дрони впали неподалік від Кремля і будівлі Міноборони РФ. Цей випадок свідчить про те, що безпілотникам вдалося прорватися через одну з найбільших і найсучасніших систем оборони в РФ.

Путін дедалі більше часу проводить у бункерах

На тлі цього і зростання побоювань російський диктатор дедалі більше часу проводить у своїх бункерах. Там він зосередився на військових подіях.

Він та члени його родини більше не відвідують улюблені резиденції у Московській області та у Валдаї. Натомість найбільше їм доводиться сидіти у підземних укриттях в Краснодарському краю.

Практично щодня Путін проводить наради зі своїми військовими чиновниками, де обговорює бої, що точаться за невеликі населені пункти в Україні. Натомість з цивільними чиновниками він спілкується раз на кілька тижнів чи місяців, посилається видання на публікацію The Financial Times. Державні ЗМІ у РФ змушені публікувати періодично кадри зустрічей диктатора чиновниками, "щоб створити ілюзію нормального життя".

Видання пише, що таке посилення заходів безпеки може бути передвісником зростання напруги у Кремлі через війну, яка "стрімко виходить з-під контролю".

