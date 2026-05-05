В небе РФ летали украинские "Фламинго": как в Москве проводили секретную репетицию парада (видео)

На Красной площади возле Кремля сегодня ночью в условиях секретности прошла репетиция парада, которая совпала с атакой украинских дронов и ракет "Фламинго" на РФ.

Об этом сообщает издание "Астра", которое опубликовало видео с военными РФ.

Репетиция парада в Москве

В сообщении говорится, что репетиция проводилась в условиях повышенной секретности, а ее время до последнего держали в тайне.

На опубликованных кадрах видно солдат, которые маршируют. Отмечается, что военной техники в этом году на параде не будет.

Также СМИ сообщает, что в это время ракетную опасность объявили сразу в нескольких регионах России, в частности в Казани, на Урале. В частности, ракетный удар был нанесен по оборонному предприятию "ВНИИР-Прогресс" в Чебоксарах (Чувашия). В Киришах Ленинградской области, где был повторно атакован крупнейший в регионе НПЗ.

Парад в Москве на 9 мая: какие ограничения вводят власти

Напомним, 5 мая в Москве и Санкт-Петербурге возникли перебои в работе мобильного интернета. В Москве из-за сбоев возникли трудности с оплатой и работой терминалов, в некоторых местах проблемы начались еще накануне вечером. О перебоях сообщают и жители Тюменской, Челябинской и Иркутской областей, а также Татарстана и Республики Марий Эл.

Также в Москве с 5 по 9 мая вводят временные ограничения работы мобильного интернета и SMS во время подготовки к праздничным мероприятиям.

А еще в Москве 9 мая полностью ограничат доступ в Кремль для посетителей, а традиционные церемонии на Соборной площади отменят. В то же время Федеральная служба охраны РФ значительно усилила меры безопасности вокруг российского диктатора Владимира Путина на фоне опасений утечки информации и возможных угроз.

Кроме того, на въездах в Москву перед 9 мая установили блокпосты и усилили проверки транспорта. Силовики проверяют документы и осматривают автомобили на подступах к столице РФ.