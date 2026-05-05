У небі РФ літали українські "Фламінго": як у Москві проводили секретну репетицію параду (відео)

На Красній площі біля Кремля сьогодні вночі в умовах секретності пройшла репетиція параду, яка співпала з атакою українських дронів та ракет "Фламінго" на РФ.

Про це повідомляє видання "Астра", яке опублікувало відео з військовими РФ.

Репетиція параду у Москві

У повідомленні йдеться, що репетиція проводилася в умовах підвищеної секретності, а її час до останнього тримали в таємниці.

На опублікованих кадрах видно солдатів, які марширують. Зазначається, що військової техніки цього року на параді не буде.

Також ЗМІ повідомляє, що у цей час ракетну небезпеку оголосили відразу в декількох регіонах Росії, зокрема в Казані, на Уралі. Зокрема, ракетний удар було завдано по оборонному підприємству "ВНІІР-Прогрес" у Чебоксарах (Чувашія). У Киришах Ленінградської області, де було повторно атаковано найбільший у регіоні НПЗ.

Відео дня

Парад у Москві на 9 травня: які обмеження вводить влада

Нагадаємо, 5 травня у Москві та Санкт-Петербурзі виникли перебої в роботі мобільного інтернету. У Москві через збої виникли труднощі з оплатою та роботою терміналів, у деяких місцях проблеми почалися ще напередодні ввечері. Про перебої повідомляють і жителі Тюменської, Челябінської та Іркутської областей, а також Татарстану і Республіки Марій Ел.

Також у Москві з 5 по 9 травня запроваджують тимчасові обмеження роботи мобільного інтернету та SMS під час підготовки до святкових заходів.

А ще у Москві 9 травня повністю обмежать доступ до Кремля для відвідувачів, а традиційні церемонії на Соборній площі скасують. Водночас Федеральна служба охорони РФ значно посилила заходи безпеки навколо російського диктатора Володимира Путіна на тлі побоювань витоку інформації та можливих загроз.

Крім того, на в’їздах до Москви перед 9 травня встановили блокпости та посилили перевірки транспорту. Силовики перевіряють документи та оглядають автомобілі на підступах до столиці РФ.