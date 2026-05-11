Хантавирус мог добраться до Франции: эвакуированных из Тенерифе срочно изолировали из-за выявленных симптомов

Премьер-министр Франции Себастьян Лекорню сообщил об обнаружении симптомов хантавируса у одного из пяти граждан, которые были эвакуированы с Тенерифе в воскресенье, 10 мая.

Гражданин Франции вместе с еще четырьмя эвакуированными лицами направлялся в медицинское учреждение в Париже, когда у них начали проявляться симптомы хантавируса. Об этом пишет издание The New York Post.

В итоге все пять французских граждан, эвакуированных с судна MV Hondius, были немедленно помещены в изоляцию до дальнейших обновлений, сообщил впоследствии Лекорню.

По информации официальных ведомств, пятерых французских граждан посадили в кареты скорой помощи и доставили в парижскую больницу Биша, где они будут находиться на карантине в течение трех дней и пройдут полное обследование. В аэропорту Ле Бурже заметили людей в защитном снаряжении в то время, когда эвакуированные должны были приземлиться.

После окончания карантина пассажиров круизного лайнера отправят домой на самоизоляцию общей продолжительностью 45 дней.

Издание France24 сообщило, что два последних рейса для эвакуации пассажиров с круизного лайнера, пострадавшего от вспышки хантавируса, отправятся от Тенерифе в понедельник днем, 11 мая. Всего было к этому моменту эвакуировано 94 пассажира.

10 мая представитель Центра общественного здоровья (ЦОЗ) Николай Ганич сообщил, что в Украине ежегодно фиксируются десятки случаев вспышек хантавирусной инфекции. Специалист также рассказал, как уберечься: поможет в частности влажная уборка с использованием антисептиков в перчатках.

Издание The Guardian 10 мая информировало, что эвакуированных с лайнера с хантавирусом людей начали вывозить с Тенерифе. Людям выдавали пончо, маски для лица и волос.

Перед этим утром воскресенья судну, на борту которого зафиксировали вспышку хантавируса, позволили стать на якорь у Канарских островов.