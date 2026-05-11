Хантавірус міг дістатися Франції: евакуйованих із Тенерифе терміново ізолювали через виявлені симптоми

Прем'єр-міністр Франції Себастьян Лекорню повідомив про виявлення симптомів хантавірусу в одного з п'яти громадян, яких було евакуйовано з Тенерифе у неділю, 10 травня.

Громадянин Франції разом із ще чотирма евакуйованими особами прямував до медичної установи у Парижі, коли у них почали проявлятися симптоми хантавірусу. Про це пише видання The New York Post.

У підсумку всі п'ять французьких громадян, евакуйованих з судна MV Hondius, були негайно поміщені в ізоляцію до подальших оновлень, повідомив згодом Лекорню.

За інформацією офіційних відомств, п’ятьох французьких громадян посадили в карети швидкої допомоги та доправили до паризької лікарні Біша, де вони перебуватимуть на карантині протягом трьох днів і пройдуть повне обстеження. В аеропорту Ле Бурже помітили людей у захисному спорядженні у час, коли евакуйовані мали приземлитися.

Після закінчення карантину пасажирів круїзного лайнера відправлять додому на самоізоляцію загальною тривалістю 45 днів.

Видання France24 повідомило, що два останні рейси для евакуації пасажирів з круїзного лайнера, що постраждав від спалаху хантавірусу, вирушать від Тенерифе у понеділок вдень, 11 травня. Загалом було до цього моменту евакуйовано 94 пасажири.

10 травня речник Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Микола Ганіч повідомив, що в Україні щорічно фіксуються десятки випадків спалахів хантавірусної інфекції. Фахівець також розповів, як уберегтися: допоможе зокрема вологе прибирання з використанням антисептиків у рукавичках.

Видання The Guardian 10 травня інформувало, що евакуйованих з лайнера з хантавірусом людей почали вивозити з Тенерифе. Людям видавали пончо, маски для обличчя та волосся.

Перед цим вранці неділі судну, на борту якого зафіксували спалах хантавірусу, дозволили стати на якір біля Канарських островів.