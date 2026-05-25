Над Москвой и частью регионов РФ запретят полеты: ограничения могут действовать до конца войны

В начале июня этого года Россия планирует почти полностью закрыть небо над Московской воздушной зоной для гражданской авиации. Ограничения будут касаться полетов на высотах до 5100 метров и охватят огромную территорию вокруг Москвы.

Как сообщает Межрегиональная общественная организация пилотов и владельцев воздушных судов (АОПА) в своем Telegram-канале, в ближайшее время должно появиться официальное авиационное сообщение NOTAM с деталями запрета.

В сообщении говорится, что полеты гражданских самолетов в Московской зоне воздушного движения временно прекратят на высотах от земли до 5100 метров. Зона действия ограничений будет очень масштабной — она будет простираться от границы с Беларусью и района Санкт-Петербурга до направлений Екатеринбурга и Самары. В общем, южную границу будут определять временные режимы, которые уже действуют на юге РФ.

Фото: Telegram

Впрочем, часть рейсов все же сможет работать. Запрет не коснется регулярных и чартерных пассажирских перевозок, которые выполняют полеты в аэропорты и из них по установленным маршрутам.

Также исключения сделают для санитарной авиации и эвакуационных рейсов. Отдельно позволят полеты, связанные с обслуживанием трубопроводов, линий электропередач, авиационно-химическими работами и выполнением государственных контрактов.

В то же время в АОПА не объяснили, как долго будут действовать новые правила для полетов и что стало официальной причиной их введения. Однако, вероятно, эти ограничения связаны с регулярными атаками дронов, из-за которых в стране все чаще возникают проблемы с работой аэропортов, задержками рейсов и безопасностью гражданской авиации.

Как пишет издание "Новости Live", профильные ресурсы не исключают, что такие ограничения могут оставаться в силе вплоть до завершения войны против Украины. Среди владельцев легкомоторной авиации также распространено мнение, что поводом для ужесточения правил стали последние атаки беспилотников на Москву, а также инцидент с гибелью российского авиаблогера Павел Кошкин, самолет которого якобы был сбит во время работы российской ПВО.

Напомним, что в ночь на 17 мая дроны массированно атаковали Московскую область РФ - взрывы прогремели сразу в нескольких городах, в частности в Зеленограде, Химках, Клину и Дедовске. В районе аэропорта Шереметьево зафиксировали падение обломков БПЛА, а из-за атаки столичные аэропорты временно приостанавливали прием и отправку рейсов, в результате чего были задержаны и отменены сотни авиаперелетов.

Также Фокус писал, что накануне 9 мая в московских аэропортах возник транспортный коллапс из-за угрозы атак беспилотников и массовых задержек рейсов. Пассажиры часами, а иногда и более суток, ждали вылета без нормальных условий — люди спали прямо на полу терминалов, жаловались на недостаток еды и воды, а также хаос в аэропортах.