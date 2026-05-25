Над Москвою та частиною регіонів РФ заборонять польоти: обмеження можуть діяти до кінця війни

На початку червня цього року Росія планує майже повністю закрити небо над Московською повітряною зоною для цивільної авіації. Обмеження стосуватимуться польотів на висотах до 5100 метрів і охоплять величезну територію навколо Москви.

Як повідомляє Міжрегіональна громадська організація пілотів та власників повітряних суден (АОПА) у своєму Telegram-каналі, найближчим часом має з’явитися офіційне авіаційне повідомлення NOTAM із деталями заборони.

У повідомленні йдеться, що польоти цивільних літаків у Московській зоні повітряного руху тимчасово припинять на висотах від землі до 5100 метрів. Зона дії обмежень буде дуже масштабною — вона простягатиметься від кордону з Білоруссю та району Санкт-Петербурга до напрямків Єкатеринбурга і Самари. Загалом, південну межу визначатимуть тимчасові режими, які вже діють на півдні РФ.

На початку червня цього року Росія планує майже повністю закрити небо над Московською повітряною зоною для цивільної авіації. Фото: Telegram

Втім, частина рейсів все ж зможе працювати. Заборона не торкнеться регулярних та чартерних пасажирських перевезень, які виконують польоти до аеропортів і з них за встановленими маршрутами.

Відео дня

Також винятки зроблять для санітарної авіації та евакуаційних рейсів. Окремо дозволять польоти, пов’язані з обслуговуванням трубопроводів, ліній електропередач, авіаційно-хімічними роботами та виконанням державних контрактів.

Водночас у АОПА не пояснили, як довго діятимуть нові правила для польотів і що стало офіційною причиною їхнього запровадження. Однак, ймовірно, ці обмеження пов’язані з регулярними атаками дронів, через які в країні дедалі частіше виникають проблеми з роботою аеропортів, затримками рейсів та безпекою цивільної авіації.

Як пише видання "Новини Live", профільні ресурси не виключають, що такі обмеження можуть залишатися чинними аж до завершення війни проти України. Серед власників легкомоторної авіації також поширена думка, що приводом для посилення правил стали останні атаки безпілотників на Москву, а також інцидент із загибеллю російського авіаблогера Павло Кошкін, літак якого нібито був збитий під час роботи російської ППО.

Нагадаємо, що в ніч на 17 травня дрони масовано атакували Московську область РФ — вибухи пролунали одразу в кількох містах, зокрема в Зеленограді, Хімках, Клині та Дєдовську. У районі аеропорту Шереметьєво зафіксували падіння уламків БПЛА, а через атаку столичні аеропорти тимчасово призупиняли прийом і відправлення рейсів, унаслідок чого були затримані та скасовані сотні авіаперельотів.

Також Фокус писав, що напередодні 9 травня в московських аеропортах виник транспортний колапс через загрозу атак безпілотників та масові затримки рейсів. Пасажири годинами, а подекуди й понад добу, чекали на виліт без нормальних умов — люди спали просто на підлозі терміналів, скаржилися на нестачу їжі та води, а також хаос в аеропортах.