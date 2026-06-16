Шансов не было: стало известно количество погибших при крушении бомбардировщика B-52 (видео)

Накануне во время тренировочных испытаний вскоре после взлета с авиабазы ​​Эдвардс, к северо-востоку от Лос-Анджелеса (США), бомбардировщик B-52 Stratofortress потерпел крушение.

Если вчера точное количество жертв не было известно, то сегодня уже установлено, что погибли все восемь человек, которые были на борту: военнослужащие, государственные служащие и гражданские подрядчики, сообщает CNN. Бомбардировщик B-52 выполнял испытания в рамках программы модернизации радаров.

Поисково-спасательная операция продолжается до сих пор.

Среди погибших на борту находились двое сотрудников компании Boeing, производителя самолета.

Полковник Джеймс Хейс на пресс-конференции заявил, что у людей не было шансов выжить. По его словам, все обстоятельства трагедии станут доступны общественности примерно через шесть месяцев.

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У тех, кто нахолился на борту, не было шансов спастись

Это самое смертоносное крушение с участием B-52 с 1982 года. В том крушении девять членов экипажа погибли во время тренировочных испытаний на авиабазе Мэзер недалеко от Сакраменто.

На песчаной взлетно-посадочной полосе базы остался большой почерневший след, а также остатки дыма, но различить какие-либо отдельные части обломков было сложно.

Место крушения бомбардировщика

База вновь открыта, хотя, по словам Хейса, официальные лица приостановили операции до сегодняшнего дня.

Авиабаза Эдвардс исторически использовалась в качестве полигона для испытаний не только самолетов ВВС, но и других летательных аппаратов, вертолетов, беспилотников — и даже космических шаттлов — благодаря своим длинным взлетно-посадочным полосам.

"Если что-то летает, это испытывается на авиабазе Эдвардс. Здесь работают одни из лучших летчиков-испытателей и лучших инженеров", — говорил Ричард Колко, отставной командир ВВС США и пилот P-3.

B-52 является одним из старейших самолетов ВВС, впервые поступившим на вооружение в 1955 году. Этот тяжелый бомбардировщик дальнего радиуса действия, экипаж которого обычно состоит из пяти человек, может нести более 30 тонн бомб и других боеприпасов.

До катастрофы 15 июня последним смертельным инцидентом с участием этого самолета был случай в 2008 году, когда шесть военнослужащих ВВС погибли после того, как их бомбардировщик B-52 упал в Тихий океан у побережья Гуама во время подготовки к парадному пролету.

Напомним, в России разбился бомбардировщик Ту-22М3 из числа тех, что атакуют Украину.

Также сообщалось, что американского пилота сбили дважды за время войны в Иране.