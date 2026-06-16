Шансів не було: стало відомо про кількість загиблих під час аварії бомбардувальника B-52 (відео)

Напередодні під час навчальних випробувань незабаром після зльоту з авіабази Едвардс, на північний схід від Лос-Анджелеса (США), зазнав аварії бомбардувальник B-52 Stratofortress.

Якщо вчора точна кількість жертв була невідома, то сьогодні вже встановлено, що загинули всі вісім осіб, які перебували на борту: військовослужбовці, державні службовці та цивільні підрядники, повідомляє CNN. Бомбардувальник B-52 виконував випробування в рамках програми модернізації радарів.

Пошуково-рятувальна операція триває й досі.

Серед загиблих на борту було двоє співробітників компанії Boeing, виробника літака.

Полковник Джеймс Хейс на прес-конференції заявив, що у людей не було шансів вижити. За його словами, всі обставини трагедії стануть відомі громадськості приблизно через шість місяців.

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У тих, хто опинився на борту, не було шансів врятуватися

Це найтрагічніша авіакатастрофа за участю літака B-52 з 1982 року. У тій катастрофі дев’ять членів екіпажу загинули під час навчальних випробувань на авіабазі Мезер неподалік від Сакраменто.

На піщаній злітно-посадковій смузі бази залишився великий почорнілий слід, а також сліди диму, але розрізнити окремі уламки було складно.

Місце катастрофи бомбардувальника

База знову відкрита, хоча, за словами Хейса, офіційні особи призупинили операції до сьогоднішнього дня.

Авіабаза Едвардс історично використовувалася як полігон для випробувань не тільки літаків ВПС, а й інших літальних апаратів, вертольотів, безпілотників — і навіть космічних шатлів — завдяки своїм довгим злітно-посадковим смугам.

"Якщо щось літає, це випробовують на авіабазі Едвардс. Тут працюють одні з найкращих льотчиків-випробувачів та найкращих інженерів", — сказав Річард Колко, відставний командир ВПС США та пілот P-3.

B-52 — один із найстаріших літаків ВПС, який вперше був прийнятий на озброєння у 1955 році. Цей важкий бомбардувальник дальнього радіусу дії, екіпаж якого зазвичай складається з п'яти осіб, може нести понад 30 тонн бомб та інших боєприпасів.

До катастрофи 15 червня останнім смертельним інцидентом за участю цього літака був випадок у 2008 році, коли шестеро військовослужбовців ВПС загинули після того, як їхній бомбардувальник B-52 впав у Тихий океан біля узбережжя Гуаму під час підготовки до парадного прольоту.

Нагадаємо, що в Росії розбився бомбардувальник Ту-22М3, який належав до тих, що атакують Україну.

Також повідомлялося, що американського пілота збили двічі за час війни в Ірані.