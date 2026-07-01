Новая версия покушения на Ермолаева: бывший шпион заявил, что бизнесмен планировал "разоблачить коррупцию", — СМИ

Предприниматель Вадим Ермолаев, прожив несколько лет в Европе и получив кипрский паспорт, мог готовить выступление в Европейском парламенте на тему коррупции в Украине, сообщили западные СМИ. Это выступление рассматривают как одну из причин взрыва в Монако. При этом военный и майор Службы безопасности Украины Виктор Ягун предупредил, что может проводиться информационная операция против украинцев.

О том, что причиной покушения на Ермолаева могло стать его выступление против коррупции, заявил бывший агент внешней разведки Франции Клод Моник, говорится в материале французского издания Nice-Matin. По мнению бывшего шпиона, возможные планы предпринимателя могли "спровоцировать" к действиям неуказанных заказчиков. Впрочем, эксперт и СМИ высказали и другие версии. Среди них — взрыв в Монако устроили конкуренты или даже российские спецслужбы.

Статья в Nice-Matin с перечнем версий причин покушения на Ермолаева появилась утром 1 июля, через сутки после взрыва. В первую очередь журналисты написали, что речь может идти о "попытке политического убийства или сведении счетов между бизнесменами-изгнанниками". При этом они напоминают, что фигурант находился под санкциями Украины по подозрению в сотрудничестве с РФ, но при этом говорил о "политически мотивированных преследованиях".

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СМИ сообщили, что Ермолаев два года прожил в Монако — в "очень безопасной среде". Также привели комментарий неназванного дипломата, назвавшего его "ярым бизнесменом, который без колебаний заключает сделку с российским захватчиком или даже с "днепровской мафией". Также отмечается, что, несмотря на введение санкций в 2023 году, он так и не попал в "черные списки" ЕС или США, а адвокаты говорят о "произволе властей", "преследовании СБУ" и "политически мотивированной атаке". В статье приведен комментарий неназванного дипломата, а также источников из Монако, которые скептически относятся к этим версиям. Далее приводятся тезисы бывшего шпиона Клода Монике, который заявил о якобы готовящемся антикоррупционном выступлении Ермолаева с трибуны Европарламента.

Взрыв в Монако — публикация о выступлении Ермолаева против коррупции Фото: Скриншот

Приведя версию об антикоррупционной деятельности жертвы взрыва в Монако, Nice-Matin перечислила другие действия, в которых подозревали предпринимателя. Среди них — скандал с эстонским банком, который закрыли из-за отмывания денег, и мошенничество колл-центров в Днепре, которые выманили у людей около 100 млн евро.

"Чтобы вернуть [Артуру, сыну Ермолаева] свободу, пришлось заплатить залог в размере 8,5 миллионов евро. Его отец заплатил совсем другую цену в этот понедельник в Монако? В украинской общине Лазурного берега слухи, кажется, ещё больше подтверждают этот тезис", — подытожило СМИ.

Взрыв в Монако — подробности

Отметим, что взрыв в Монако произошел около 21:00 29 июня, как сообщили французские СМИ, в том числе Le Monde. По предварительным данным, в результате взрыва пострадали три человека, которые возвращались домой: двое взрослых — мужчина и женщина — и 13-летний подросток. Полиция не сообщила имена пострадавших, но украинские СМИ со ссылкой на собственные источники заявили, что речь шла о Вадиме Ермолаеве, его жене и несовершеннолетнем сыне. Подчёркнём, что официально правоохранители так и не назвали ни одного имени. Между тем "Суспільне" пообщалось с женой предпринимателя и выяснилось, что её не было на месте взрыва в Монако.

Тем временем полиция сообщила о тяжелом состоянии пострадавших в результате взрыва, и, к тому же, стало известно об ампутации конечностей у женщины. Одновременно была опубликована фотография подозреваемого — мужчины, который подложил взрывчатку в рюкзак. Камеры видеонаблюдения показали, что сначала он, по-видимому, направился в сторону Франции, но впоследствии прокуратура Монако уточнила, что его разыскивают в Италии.

Напоминаем, что утром 1 июля издание Le Monde со ссылкой на собственные источники заявило, что к взрыву в Монако якобы может быть причастна СБУ.