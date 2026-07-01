Нова версія замаху на Єрмолаєва: ексшпигун сказав, що бізнесмен планував "викрити корупцію", — ЗМІ

Підприємець Вадим Єрмолаєв після кількох років життя у Європі та отримання кіпрського паспорта міг готувати виступ у Європейському парламенті на тему корупції в Україні, написало західне медіа. Цей виступ розглядають як одну з причин вибуху у Монако. Водночас військовий та майор Служби безпеки України Віктор Ягун попередив, що може відбуватись інформаційна операція проти українців.

Про те, що причиною підриву Єрмолаєва міг стати його виступ проти корупції, сказав колишній агент зовнішньої розвідки Франції Клод Моніке, ідеться у матеріалі французького медіа Nice-Matin. На думку ексшпигуна, можливі плани підприємця могли "спровокувати" до дій невказаних замовників. Втім, експерт та медіа висловили інші версії. Серед них — вибух у Монако влаштували конкуренти або ж навіть російські спецслужби.

Матеріал Nice-Matin з переліком версій причин замаху на Єрмолаєва з'явився зранку 1 липня, через добу після вибуху. Найперше, журналісти написали, що може йтися про "спробу політичного убивства чи зведення рахунків між бізнесменами-вигнанцями". Водночас нагадують, що фігурант мав санкції України через підозру у співпраці з РФ, але також говорив про "політично вмотивовані переслідування".

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Медіа написало, що Єрмолаєв два роки жив у Монако, — у "дуже безпечному середовищі". Також навели коментар невказаного дипломата, який назвав його "запеклим бізнесменом, який без вагань укладає пакт з російським загарбником або навіть з "дніпровською мафією". Також наголошується, що попри накладання санкцій у 2023 році він так і не потрапив у "чорні списки" ЄС чи США, а адвокати говорять про "свавілля влади", "переслідування СБУ" та "політично вмотивовану атаку". У статті навели коментар невказаного дипломата і також джерела з Монако, які скептично ставляться до цих версій. Далі наведені тези ексшпигуна Клода Моніке, який сказав про начебто підготовку антикорупційного виступу Єрмолаєва з трибуни Європарламенту.

Вибух у Монако — публікація про виступ Єрмолаєва проти корупції Фото: Скриншот

Навівши версію про антикорупційну діяльність жертви підриву у Монако, Nice-Matin перелічило інші активності, в яких підозрювали підприємця. Серед них — скандал з естонським банком, який закрили через відмивання грошей, та шахраювання кол-центрів у Дніпрі, які виманили у людей приблизно 100 млн євро.

"Щоб повернути [Артуру, сину Єрмолаєва] свободу, довелося заплатити заставу в розмірі 8,5 мільйонів євро. Його батько заплатив зовсім іншу ціну цього понеділка в Монако? В українській громаді Лазурного берега чутки, здається, ще більше підтверджують цю тезу", — підсумувало медіа.

Вибух у Монако — деталі

Зазначимо, вибух у Монако стався приблизно о 21 год 29 червня, повідомили французькі медіа Le Monde та інші. Згідно з попередніми даними, підірвали трьох людей, які повертались додому: ішлося про двох дорослих, чоловіка та жінку, та 13-річного підлітка. Поліція не повідомила імен потерпілих, але українські медіа з посиланням на власні джерела заявили, що ішлося про Вадима Єрмолаєва, його дружину та неповнолітнього сина. Наголосимо, що офіційно правоохоронці так і не назвали жодного імені. Тим часом "Суспільне" поспілкувалось з дружиною підприємця і з'ясувалось, що її не було на місці вибуху у Монако.

Тим часом поліція розповіла про важкий стан жертв вибуху і, до всього, стало відомо про ампутацію кінцівок у жінки. Водночас опублікували фото підозрюваного — чоловіка, який підклав вибухівку у рюкзаку. Камери відеоспостереження показали, що спершу чоловік начебто рушив у бік Франції, але згодом прокуратура Монако уточнила, що його шукають в Італії.

Нагадуємо, зранку 1 липня медіа Le Monde з посиланням на власні джерела заявило, що до вибуху у Монако начебто може бути причетна СБУ.