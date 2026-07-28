Жестокое избиение украинской пары во Вроцлаве: кем оказались задержанные нападавшие

Польская полиция задержала двух мужчин, подозреваемых в жестоком избиении украинской пары во Вроцлаве. По данным правоохранительных органов и местных СМИ, оба подозреваемых ранее имели судимости, а одного из них спецназовцы задержали при попытке бегства из города.

Как сообщает министр внутренних дел Польши Марчин Кервинский на своей странице в X, оба задержанных ранее уже попадали в поле зрения полиции. По его словам, правоохранители Вроцлава оперативно установили и задержали подозреваемых в жестоком избиении граждан Украины. Один из мужчин пытался покинуть Вроцлав, однако его задержали бойцы антитеррористического подразделения.

"Жестокое насилие никогда не останется безнаказанным", — добавил он.

В то же время польские СМИ сообщают, что задержанным было 27 и 45 лет. Как пишет Gazeta Wyborcza, одним из них является Адам Ц., известный под прозвищем Cycu. По информации издания, он имеет криминальное прошлое, отбывал наказание в тюрьме, а сейчас участвует в боксерских поединках без перчаток. Второй задержанный, по данным журналистов, связан со средой футбольных хулиганов и выступает в смешанных единоборствах (ММА).

Відео дня

По информации Gazeta Wyborcza, нападение произошло вечером 26 июля возле магазина "Жабка" на улице Окулицкого во Вроцлаве. После того как в сети появилось видео очевидца, эта история вызвала широкий резонанс. На записи видно, как несколько мужчин жестоко избивают украинца, который уже лежит на земле.

Как пишет издание, конфликт начался ещё в магазине. Украинка Анастасия стояла в очереди, когда один из мужчин попытался пройти без очереди. После её замечания между ними возникла словесная перепалка. Впоследствии мужчины спросили девушку, из Украины ли она. Испугавшись, она ответила, что нет.

После этого Анастасия вышла к машине, где её ждал жених Максим. Она услышала в свой адрес оскорбления и попросила парня уехать. Когда девушка возвращалась в магазин, чтобы забрать заказ, она включила камеру на телефоне.

Именно в этот момент, по данным польских журналистов, один из нападавших ударил Максима по лицу. Через несколько секунд другой мужчина ударил Анастасию кулаком по голове. После этого, как отмечает издание, девушка получила ещё несколько ударов.

Шум услышал житель соседнего дома, который начал снимать происходящее на видео. На кадрах видно, что Максим уже лежит на земле, а нападавшие продолжают бить его ногами. По информации Gazeta Wyborcza, к избиению присоединился еще один мужчина, находившийся неподалеку. Он несколько раз ударил пострадавшего ногой по голове, после чего сел в автомобиль и уехал.

Издание отмечает, что именно этот мужчина стал вторым задержанным по данному делу. К спецоперации по задержанию подозреваемых также были привлечены бойцы антитеррористического подразделения.

Нападение на украинцев во Вроцлаве — что об этом известно

Напомним, что 27 июля во Вроцлаве группа мужчин напала на украинскую пару — Анастасию и Максима. По словам матери потерпевшей, причиной агрессии мог стать украинский акцент.

Кроме того, Фокус сообщал, что после нападения на украинскую пару во Вроцлаве Генеральное консульство Украины обратилось к польской полиции и призвало оперативно и беспристрастно расследовать инцидент. Правоохранители уже возбудили дело, а заместитель начальника полиции Вроцлава Александра Фрей заявила, что все указывает на возможное нападение на почве этнической ненависти.

По словам матери пострадавшей, конфликт начался после того, как её дочь сделала замечание мужчинам, которые пытались пройти без очереди в магазине, а после вопроса о национальности спор перерос в нападение. Она также утверждает, что у одного из нападавших мог быть нож или кастет, в результате чего Анастасия получила рваные раны шеи и уха, а её жених — травмы головы.

Впоследствии польская полиция задержала двух подозреваемых в нападении на украинскую пару во Вроцлаве, а третьего нападавшего правоохранительные органы продолжают разыскивать. По словам главы МИД Украины Андрея Сибиги, украинская сторона ожидает полного расследования дела и привлечения всех виновных к ответственности.