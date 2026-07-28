Жорстоке побиття української пари у Вроцлаві: ким виявилися затримані нападники

Польська поліція затримала двох чоловіків, яких підозрюють у жорстокому побитті української пари у Вроцлаві. За даними правоохоронців та місцевих ЗМІ, обидва підозрювані вже мали кримінальне минуле, а одного з них спецпризначенці затримали під час спроби втекти з міста.

Як повідомляє міністр внутрішніх справ Польщі Марчин Кервінський на своїй сторінці у X, обидва затримані раніше вже потрапляли в поле зору поліції. За його словами, вроцлавські правоохоронці оперативно встановили та затримали підозрюваних у жорстокому побитті громадян України. Один із чоловіків намагався залишити Вроцлав, однак його затримали бійці антитерористичного підрозділу.

"Жорстоке насильство ніколи не буде безкарним", — додав він.

Водночас польські медіа повідомляють, що затриманим було 27 і 45 років. Як пише Gazeta Wyborcza, одним із них є Адам Ц., відомий на прізвисько Cycu. За інформацією видання, він має кримінальне минуле, відбував покарання у в'язниці, а нині бере участь у поєдинках з боксу без рукавичок. Другий затриманий, за даними журналістів, пов'язаний із середовищем футбольних хуліганів та виступає у змішаних єдиноборствах (ММА).

Відео дня

За інформацією Gazeta Wyborcza, напад стався ввечері 26 липня біля магазину "Жабка" на вулиці Окуліцького у Вроцлаві. Після того як у мережі з'явилося відео очевидця, історія викликала широкий резонанс. На записі видно, як кілька чоловіків жорстоко б'ють українця, який вже лежить на землі.

Як пише видання, конфлікт почався ще в магазині. Українка Анастасія стояла в черзі, коли один із чоловіків спробував пройти без черги. Після її зауваження між ними виникла словесна перепалка. Згодом чоловіки запитали дівчину, чи вона з України. Злякавшись, вона відповіла, що ні.

Після цього Анастасія вийшла до автомобіля, де на неї чекав наречений Максим. Вона почула на свою адресу образи й попросила хлопця поїхати. Коли дівчина поверталася до магазину забрати замовлення, то увімкнула камеру на телефоні.

Саме в цей момент, за даними польських журналістів, один із нападників ударив Максима в обличчя. За кілька секунд інший чоловік вдарив кулаком Анастасію по голові. Після цього, як зазначає видання, дівчина отримала ще кілька ударів.

Галас почув мешканець сусіднього будинку, який почав знімати події на відео. На кадрах видно, що Максим уже лежить на землі, а нападники продовжують бити його ногами. За інформацією Gazeta Wyborcza, до побиття приєднався ще один чоловік, який перебував неподалік. Він кілька разів ударив потерпілого ногами по голові, після чого сів в автомобіль і поїхав.

Видання зазначає, що саме цей чоловік став другим затриманим у справі. До спецоперації із затримання підозрюваних також залучили бійців антитерористичного підрозділу.

Напад на українців у Вроцлаві — що про це відомо

Нагадаємо, що 27 липня у Вроцлаві група чоловіків напала на українську пару — Анастасію та Максима. За словами матері потерпілої, причиною агресії міг стати український акцент.

Також Фокус писав, що після нападу на українську пару у Вроцлаві Генеральне консульство України звернулося до польської поліції та закликало оперативно й неупереджено розслідувати інцидент. Правоохоронці вже відкрили провадження, а заступниця начальника поліції Вроцлава Олександра Фрей заявила, що все вказує на можливий напад на ґрунті етнічної ненависті.

За словами матері постраждалої, конфлікт почався після того, як її донька зробила зауваження чоловікам, які намагалися пройти без черги в магазині, а після запитання про національність суперечка переросла в напад. Вона також стверджує, що один із нападників міг мати ніж або кастет, унаслідок чого Анастасія отримала рвані рани шиї та вуха, а її наречений — травми голови.

Згодом польська поліція затримала двох підозрюваних у нападі на українську пару у Вроцлаві, а третього нападника правоохоронці продовжують розшукувати. За словами глави МЗС України Андрія Сибіги, українська сторона очікує на повне розслідування справи та притягнення всіх винних до відповідальності.