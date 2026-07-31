Там учился Чайковский: в РФ в дроновые войска заманивают студентов консерватории
На сайте старейшей в РФ Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова появилась страница с призывом подписывать контракты с Минобороны РФ.
Студентам-музыкантам предлагают стать "одним из первых операторов в войсках БПЛА". В войсках беспилотных систем (ВБС), согласно объявлению, ждут мужчин и женщин от 18 до 45 лет. Им обещают "спецконтракт на 1 год" с "гарантированной" возможностью увольнения по его окончании, сообщает издание The Moscow Times.
В консерватории утверждают, что вступивших в ВБС будут направлять исключительно в подразделения беспилотных систем и только после двухмесячного обучения.
На время контракта музыкальный вуз, из которого когда-то выпускались Петр Чайковский, Дмитрий Шостакович и Сергей Прокофьев, предлагает студентам академический отпуск, обещая ряд льгот и денежные вознаграждения за "уничтожение вооружения и военной техники противника".
До этого аналогичную агитацию на своих сайтах выкладывали петербургская Академия А. Л. Штиглица, которая готовит художников, дизайнеров и реставраторов, Московский архитектурный институт (МАРХИ) и другие творческие вузы.
Так, МАРХИ опубликовал сообщение о наборе в подразделение "Барс Москва", которое будет бороться с дронами, летящими на Москву. Студентам обещают контракт на год и пытаются подкупить возможностью перевестись с коммерческого обучения на бюджетное.
Музыканты, художники и дизайнеры не единственные, кого Минобороны РФ пытается заманить на военную службу. Операторский факультет ВГИКа выложил в соцсети "ВКонтакте" объявление о наборе "в специальную группу" мастерской режиссера и кинооператора Михаила Аграновича. Если абитуриенты подпишут контракт на службу в БПЛА-войсках РФ сроком на год, они смогут бесплатно обучаться на факультете с 2027 учебного года. В комментария студенты отметили, что негативные комментарии об инициативе удаляют.
Студентам обещают бесплатное место в общежитии, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы, а также "расширенные технические и финансовые возможности при выполнении студенческих съемочных работ".
Также призывы пойти в ВС РФ размещали петербургские Институт культуры (СПбГИК) и Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ).
Напомним, ранее Фокус рассказывал, как российских студентов вынуждают подписывать контракты с российской армией.
А в РФ тем временем готовится волна мобилизации, которая фактически не прекращалась с 2022 года.