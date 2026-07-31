Там навчався Чайковський: у РФ до дронових військ вербують студентів консерваторії

На сайті найстарішої в РФ Санкт-Петербурзької консерваторії імені М. А. Римського-Корсакова з’явилася сторінка із закликом підписувати контракти з Міноборони РФ.

Студентам-музикантам пропонують стати "одними з перших операторів у військах БПЛА". У військах безпілотних систем (ВБС), згідно з оголошенням, чекають на чоловіків і жінок віком від 18 до 45 років. Їм обіцяють "спецконтракт на 1 рік" із "гарантованою" можливістю звільнення після його закінчення, повідомляє видання The Moscow Times.

Студентам обіцяють пільги та "безпеку" Фото: скриншот

У консерваторії запевняють, що тих, хто вступив до ВБС, направлятимуть виключно до підрозділів безпілотних систем і лише після двомісячного навчання.

На час дії контракту музичний вуз, випускниками якого колись були Петро Чайковський, Дмитро Шостакович та Сергій Прокоф’єв, пропонує студентам академічну відпустку, обіцяючи низку пільг та грошові винагороди за "знищення озброєння та військової техніки противника".

Відео дня

До цього аналогічну агітацію на своїх сайтах розміщували петербурзька Академія А. Л. Штігліца, яка готує художників, дизайнерів та реставраторів, Московський архітектурний інститут (МАРХІ) та інші творчі вищі навчальні заклади.

Так, МАРХІ опублікував повідомлення про набір до підрозділу "Барс Москва", який боротиметься з дронами, що летять на Москву. Студентам обіцяють контракт на рік і намагаються зацікавити можливістю перевестися з платного навчання на державне.

У Москві студентам обіцяють, що вони служитимуть у Підмосков"ї Фото: скриншот

Музиканти, художники та дизайнери — не єдині, кого Міноборони РФ намагається залучити до військової служби. Факультет операторського мистецтва ВДІКу опублікував у соціальній мережі "ВКонтакте" оголошення про набір "до спеціальної групи" майстерні режисера та кінооператора Михайла Аграновича. Якщо абітурієнти підпишуть контракт на службу в військах безпілотних літальних апаратів (БПЛА) РФ строком на рік, вони зможуть безкоштовно навчатися на факультеті з 2027 навчального року. У коментарях студенти зазначили, що негативні коментарі щодо цієї ініціативи видаляють.

Міноборони РФ заманює студентів творчих спеціальностей Фото: скриншот

Студентам обіцяють безкоштовне місце в гуртожитку, статус ветерана бойових дій та відповідні пільги, а також "розширені технічні та фінансові можливості під час виконання студентських знімальних робіт".

Також заклики вступити до ЗС РФ розміщували петербурзький Інститут культури (СПбГІК) та Російський державний інститут сценічних мистецтв (РГІСІ).

Нагадаємо, раніше "Фокус" розповідав про те, як російських студентів змушують підписувати контракти з російською армією.

А в РФ тим часом готується хвиля мобілізації, яка фактично не припинялася з 2022 року.