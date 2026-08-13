"Затмение" в NASA: космическое агентство показало в прямом эфире скандальную карту Украины

Вечером 12 августа Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) транслировало в прямом эфире полное солнечное затмение, которое было видно в большинстве стран Европы. На кадрах оккупированный Россией Крым был показан как территория РФ.

В этот день произошло масштабное солнечное затмение, полоса которого пролегала через Гренландию, Исландию и Испанию. Весь процесс этого редкого космического явления NASA транслировала в прямом эфире.

На этих кадрах пользователи заметили, что Крым отделен от остальной территории Украины и выглядит так, будто принадлежит России. На это обратило внимание издание "Европейская правда". Также в трансляции заметили линию, которая визуально якобы отделяет полуостров от украинской территории.

NASA изобразила Крым как "российский"

В самом космическом агентстве не прокомментировали этот инцидент.

Стоит отметить, что это не первый известный случай, когда Крым показывают в составе РФ. Так, в январе 2024 года в эфире телемарафона "Единые новости" показали карту, на которой Крым был обозначен в составе России.

Відео дня

Напомним, 12 августа Фокус рассказывал, где в Украине лучше всего наблюдать за солнечным затмением. Наибольшая степень затмения наблюдалась на западе Украины, в частности в Ужгороде.

Кроме того, издание The Guardian сообщало, где в Европе больше всего выросли цены на гостиницы перед первым в этом столетии полным солнечным затмением.