RU
RU
Розділи
Матеріали

МИ В СОЦМЕРЕЖАХ:

Світ

"Затемнення" в NASA: космічне агентство показало в прямому етері скандальну карту України

сонячне затемнення 12 серпня
NASA показала під час етеру сонячного затемнення Крим "російським" | Фото: Unsplash

Увечері 12 серпня Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) транслювало у прямому етері повне сонячне затемнення, яке бачили у більшості країн Європи. На кадрах окупований Росією Крим було продемонстровано як територію РФ.

У цей день відбулося масштабне сонячне затемнення, смуга якого проходила через Гренландію, Ісландії та Іспанію. Весь процес рідкісного космічного явища NASA демонструвала у прямому етері.

На цих кадрах користувачі помітили, що Крим відділений від решти території України і виглядає так, наче належить до Росії. На це звернуло увагу видання "Європейська правда". Також на трансляції помітили лінію, яка візуально нібито відокремлює півострів від української території.

карта NASA під час трансляції сонячного затемнення 12 серпня
NASA зобразила Крим "російським"

У самому космічному агентстві не коментували цей інцидент.

Варто зауважити, що це не перший відомий інцидент, коли Крим демонструють у складі РФ. Так, у січні 2024 року в етері телемарафону "Єдині новини" показали карту з Кримом у складі Росії.

Відео дня

Нагадаємо, 12 серпня Фокус розповідав, де найкраще спостерігати за сонячним затемненням в Україні. Найбільше затемнення було видно на заході України, зокрема в Ужгороді.

Також видання The Guardian розповідало, де в Європі найбільше зросли ціни на готелі перед першим у цьому столітті повним сонячним затемненням.