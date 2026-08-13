"Затемнення" в NASA: космічне агентство показало в прямому етері скандальну карту України

Увечері 12 серпня Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) транслювало у прямому етері повне сонячне затемнення, яке бачили у більшості країн Європи. На кадрах окупований Росією Крим було продемонстровано як територію РФ.

У цей день відбулося масштабне сонячне затемнення, смуга якого проходила через Гренландію, Ісландії та Іспанію. Весь процес рідкісного космічного явища NASA демонструвала у прямому етері.

На цих кадрах користувачі помітили, що Крим відділений від решти території України і виглядає так, наче належить до Росії. На це звернуло увагу видання "Європейська правда". Також на трансляції помітили лінію, яка візуально нібито відокремлює півострів від української території.

NASA зобразила Крим "російським"

У самому космічному агентстві не коментували цей інцидент.

Варто зауважити, що це не перший відомий інцидент, коли Крим демонструють у складі РФ. Так, у січні 2024 року в етері телемарафону "Єдині новини" показали карту з Кримом у складі Росії.

Відео дня

Нагадаємо, 12 серпня Фокус розповідав, де найкраще спостерігати за сонячним затемненням в Україні. Найбільше затемнення було видно на заході України, зокрема в Ужгороді.

Також видання The Guardian розповідало, де в Європі найбільше зросли ціни на готелі перед першим у цьому столітті повним сонячним затемненням.