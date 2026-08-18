Илон Маск отреагировал в соцсетях на интервью Михаила Федорова

Американский бизнесмен Илон Маск отреагировал в социальных сетях на интервью бывшего министра обороны Михаила Федорова. В нем Федоров рассказывал о том, как Маск помогал Украине во время войны с Россией.

Миллиардер опубликовал репост разговора украинского экс-чиновника с журналистом издания CBS News на своей странице в сети X. При этом он добавил к посту смайлик в виде сердца.

В этом отрывке, который распространил американский бизнесмен, Федоров говорил именно о том, что Маск является "самой важной фигурой в сфере технологий и предпринимателем в мире" для Украины. Он также отметил роль изобретателя в защите украинского неба во время российских обстрелов.

"Илон и SpaceX защитили нашу противовоздушную оборону, спасли наши воздушные силы и спасли тысячи жизней мирных граждан", — заявил Михаил Федоров.

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Илон Маск репостил интервью Михаила Федорова

Илон Маск не оставил никаких других комментариев по поводу интервью.

В ходе беседы с журналистом бывший министр обороны также упомянул о роли Starlink — спутниковой системы связи — в способности Украины противостоять россиянам. В частности, он обратил внимание на то, что российские военные лишились возможности пользоваться этой системой, что повлияло на ход боевых действий.

Помимо роли Маска и его компании, Федоров также в интервью CBS News рассказал о том, когда Украина может получить собственную баллистическую ракету. По его словам, речь идет о сроке около шести месяцев.

Напомним, ранее министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на то, что компания SpaceX Илона Маска решила исключить Польшу из европейской зоны покрытия мобильной связи Starlink.

Кроме того, издание The Atlantic сообщало, что Илон Маск отказался встретиться с Владимиром Зеленским.