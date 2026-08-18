Ілон Маск у соцмережах відреагував на інтервʼю Михайла Федорова

Американський бізнесмен Ілон Маск у соціальних мережах відреагував на інтерв'ю колишнього міністра оборони Михайла Федорова. У ньому Федоров розповідав про те, як Маск допомагав Україні під час війни із Росією.

Мільярдер зробив репост розмови українського ексчиновника з журналістом видання CBS News на свою сторінку у мережі X. При цьому він додав у допис емоджі у вигляді серця.

У цьому уривку, який поширив американський бізнесмен, Федоров говорив саме про те, що Маск є "найважливішою фігурою у сфері технологій та підприємцем у світі" для України. Він також відзначив роль винахідника у захисті українського неба під час російських обстрілів.

"Ілон та SpaceX захистили нашу протиповітряну оборону, врятували наші повітряні сили та врятували тисячі життів мирних громадян", — заявляв Михайло Федоров.

Ілон Маск зробив репост інтерв'ю Михайла Федорова

Жодних інших коментарів Ілон Маск щодо інтерв'ю не залишав.

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В ході розмови з журналістом колишній міністр оборони також згадував про роль Starlink — супутникової системи зв'язку — у можливостях України протистояти росіянам. Він зокрема звернув увагу на те, що російські військові втратили змогу користуватися системою, що вплинуло на перебіг бойових дій.

Окрім ролі Маска та його компанії, Федоров також в розмові для CBS News розповідав про те, коли Україна може отримати власну балістичну ракету. З його слів, ідеться про термін близько шести місяців.

Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на те, що SpaceX Ілона Маска вирішила виключити Польщу з європейської зони покриття мобільного зв’язку Starlink.

Також видання The Atlantic писало, що Ілон Маск відмовився зустрітися із Володимиром Зеленським.