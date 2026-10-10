Очень жестко "принял" спецназ: что пережил оператор Ткача в Австрии

Фотограф Ярослав Бондаренко, которого австрийские правоохранительные органы вместе с журналистом-расследователем Михаилом Ткачом задержали во время служебной командировки, рассказал подробности инцидента. Украинцев подозревали в шпионаже.

Задержание украинских журналистов произошло на светофоре, средь бела дня, когда они ехали на арендованном автомобиле из одного места в другое. Австрийский спецназ отреагировал очень жестко, — рассказал подробности оператор Ярослав Бондаренко.

Насильственное задержание

Силовики разбили оба окна автомобиля и за считанные секунды грубо вытащили украинцев из машины — рядом с Михаилом Ткачом оказалась клумба с травой, а Ярослава прижали лицом к асфальту с разбитым стеклом.

Во время силового задержания правая рука мужчины оказалась под телом, и когда силовики начали вытаскивать конечность, они разодрали её до крови и нанесли рваные раны.

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"Левую руку крутили так, что я вскрикнул от внезапной сильной боли. Было ощущение, что сейчас сломают руку", — описал свои ощущения Ярослав и отметил, что ему так затянули наручники, что через некоторое время пришлось просить их ослабить.

Украинских журналистов разделили, лишив возможности общаться, запретив даже смотреть в сторону. Но когда к Ярославу подошел полицейский-медик с перекисью водорода, чтобы оказать первую медицинскую помощь, оператор заметил, как Михаила, который неоднократно подчеркивал, что "они — украинские журналисты", тоже "пакуют".

СИЗО и больница

После того как у украинцев изъяли все вещи, их на микроавтобусе увезли в неизвестном направлении — как выяснилось позже, в следственный изолятор. И за всё это время граждане Украины не получили от представителей Австрии ни одного объяснения произошедшего.

В ходе осмотра, проведенного тюремными врачами, выяснилось, что под глазом Ярослава оказался осколок стекла. Мужчине надели наручники и отвезли в больницу. А проход по коридору учреждения с наручниками за спиной оказался, пожалуй, самым неприятным эпизодом для журналиста.

"Было противно на душе, когда из тюрьмы отвезли в больницу, чтобы извлечь стекло из лица, и всё это в наручниках за спиной… Двое полицейских ведут тебя по коридорам гражданской больницы среди людей, как какого-то суперпреступника. Детские глаза испуганно смотрят на тебя… и вот это было оооочень неприятно", — вспоминает Ярослав Бондаренко.

Кроме того, оператор отметил, что, несмотря на попытки доказать, что он не представляет угрозы, полицейские всё равно отказались освободить мужчине руки даже во время операции по удалению стекла.

Ярослав Бондаренко Фото: соцсети

Из лица извлекли три осколка стекла, обработали порезанную правую руку, заклеили пластырем и отвезли обратно в камеру № 303, на стенах которой были надписи об Иисусе, Аллахе, "жизнь ворам" и "95 region".

Осколки стекла, извлеченные из лица Бондаренко Фото: соцсети

В чём обвиняли украинских журналистов в Австрии

В ходе подробного допроса в криминальной полиции украинец узнал, что ему инкриминируют очень серьезные преступления: шпионаж, работа на разведку другого государства и нанесение ущерба государству Австрии. И тогда, рассказывая об особенностях журналистской работы и её результатах, украинцам приходилось доказывать, что они не преступники.

После допроса местный адвокат подал ходатайство о немедленном освобождении из камеры предварительного заключения как лица, не представляющего угрозы. И тогда полицейские в пятницу вечером позвонили прокурору и обеспечили возможность освобождения из-под стражи.

"Если бы не это — то в субботу и воскресенье сидел бы в камере 303", втыкал бы на дверь с надписью "95 region" и делал бы зарядку с отжиманиями от пола — как мы привыкли видеть в фильмах", — описывает возможную ситуацию украинский фотограф.

Напомним, руководителя отдела расследований "Украинской правды" Михаила Ткача и оператора Ярослава Бондаренко задержали в Вене 8 октября во время выполнения редакционного задания. Когда об инциденте стало известно, связь с фотографом отсутствовала.

Утром 9 октября стало известно, что Михаила Ткача отпустили. Позже выяснилось, что Ярослав Бондаренко во время задержания получил ранение и попал в больницу.

Позже Михаил Ткач рассказал, что в операции по задержанию украинских журналистов участвовали семь спецназовцев.