Дуже жорстко "прийняв" спецназ: що пережив оператор Ткача в Австрії

Фотограф Ярослав Бондаренко, якого австрійські силовики разом із журналістом-розслідувачем Михайлом Ткачем затримали під час службового відрядження, розповів деталі інциденту. Українців підозрювали у шпигунстві.

Затримання українських журналістів сталося на світлофорі, посеред білого дня, під час переміщення на орендному авто з одного місця в інше. Дуже жорстко прийняв австрійський спецназ, — розповів деталі оператор Ярослав Бондаренко.

Силове затримання

Силовики вибили обидва вікна автівки та за секунди жорстко витягли українців з транспортного засобу — з боку Михайла Ткача опинилася клумба з травою, а Ярослава втиснули обличчям в асфальт з розбитим склом.

Під час силового затримання права рука чоловіка опинилася під тілом й коли силовики почали діставати кінцівку, роздерли її до крові та рваних ран.

"Ліву так крутили так, що я кричав вголос від раптового сильного болю. Було відчуття, що зараз зламають руку", — описав власні відчуття Ярослав та зазначив, що йому так затисли кайданки, що довелося через деякий час просити їх вільніше.

Видео дня

Українських журналістів розʼєднали без можливості контакту, заборонивши навіть дивитися осторонь. Але коли до Ярослава з перекисем водню підійшов поліцейський медик, аби надати першу медичну допомогу, оператор помітив, як Михайла, який неодноразово наголошував, що "вони українські журналісти", також "пакують".

Австрійське СІЗО та лікарня

Після того, як в українців вилучили усі речі, їх на бусі повезли в невідомому напрямку, як виявилось згодом, в слідчий ізолятор. І за весь час громадяни України не отримали від представників Австрії жодного роз'яснення події.

Під час огляду медиків тюрми виявилося, що під оком Ярослава опинилося скло. Чоловіку одягнули кайданки та повезли в лікарню. І прохід по коридору закладу у наручниках за спиною виявилося, мабуть, найбільш прикрим епізодом для журналіста.

"Противно на душі було, як з тюрми повезли в лікарню діставати скло з обличчя, і все це з кайданками за спиною… два поліцейських ведуть цивільною лікарнею коридорами поміж людей, як якогось супер злочинця. Дитячі очі злякано дивляться на тебе… і ось це було дуууууже неприємно", — пригадує Ярослав Бондаренко.

Також оператор зазначив, що попри намагання довести, що він не становить загрози, поліцейські все одно відмовилися звільнити чоловіку руки навіть під час операції з видалення скла.

Ярослав Бондаренко Фото: соцмережi

З обличчя дістали три уламки скла, посічену праву руку від обробили і заклеїли пластиром та відвезли назад у камеру номер 303 з написами на стінах про Ісуса, Аллаха, "жизнь ворам" та 95 region.

Уламки скла, які дістали з обличчя Бондаренка Фото: соцмережі

У чому звинувачували українських журналістів у Австрії

Під час детального допиту кримінальної поліції українець дізнався, що йому інкримінують дуже серйозні злочини: шпіонаж, робота на розвідку іншої держави та

завдання шкоди державі Австрія. Й тоді розповідями про специфіку журналістської роботи і її результати українцям довелось доводити, що вони не злочинці.

Після допиту місцевий адвокат подав заявку на негайне звільнення з камери з-під варти, як людини, що не становить загрозу. І тоді поліцейські у п'ятницю ввечері дзвінком до прокурора зробили можливий вихід з-під варти

"Якби не так — то в суботу і неділю сидів би в камері 303" та втикав у двері з написом "95 region" і робив би зарядку з відтисканнями від підлоги — як ми звикли бачити у фільмах", — описує ймовірну ситуацію український фотограф.

Нагадаємо, керівника відділу розслідувань "Української правди" Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали у Відні 8 жовтня під час редакційного завдання. Коли про інцидент стало відомо, зв’язок із фотографом був відсутній.

На ранок 9 жовтня стало відомо, що Михайла Ткача відпустили. Пізніше з'ясувалося, що Ярослав Бондаренко під час затримання отримав поранення та потрапив до лікарні.

Пізніше Михайло Ткач розповів, що у операції із затримання українських журналісті брали участь семеро спецпризначенців.