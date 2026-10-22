"Одержим страхом": президент Чехии рассказал, чего больше всего боится Путин

Кремлевский диктатор Владимир Путин страдает навязчивым страхом быть убитым.

Именно поэтому он настолько изолирован, заявил в подкасте Ronzheimer президент Чехии Петр Павел.

"Он мало кому доверяет. К тому же, он одержим страхом быть убитым. А поскольку его окружает лишь ограниченный круг людей, они могут весьма успешно фильтровать информацию, которую позволяют ему услышать", — сказал политик в беседе с Паулем Ронцхаймером.

По его мнению, советники, вероятно, предоставляют Путину искаженные сведения о ситуации на фронте.

"Полагаю, он по-прежнему убежден — возможно, именно на основании докладов своего военного руководства, — что операция идет успешно. Думаю, его дезинформируют по целому ряду вопросов", — сказал Павел.

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Он предупреждает о попытках России спровоцировать новую волну беженцев из Украины в другие европейские страны:

"Весьма вероятно, что одна из целей российской стороны — сделать жизнь в Украине невыносимой и, возможно, даже спровоцировать новый поток беженцев в европейские страны. Все это призвано наглядно продемонстрировать, что Украина не может победить, а Россия способна добиться своего, сделав жизнь людей там невозможной".

По словам Павела, который в прошлом был начальником Генерального штаба Чехии и председателем Военного комитета НАТО, он не сомневается, что если бы у России была возможность одержать победу над всей Украиной, она бы это сделала.

"На данный момент ситуация на фронте для России отнюдь не свидетельствует о победе. Ежемесячно Россия теряет десятки тысяч солдат. Только в сентябре число убитых и раненых составило около 50 000 человек — и это всего за один месяц. Эти потери значительно превышают темпы, с которыми Россия может восполнять личный состав за счет новых призывников", — констатирует президент Чехии.

Что касается потерь РФ в Украине, то 21 октября ВСУ нейтрализовали 2250 оккупантов, что стало абсолютным суточным рекордом за все годы полномасштабного вторжения.

Несмотря на потери, Путин не собирается завершать войну и дальше продолжает тянуть время.

В свою очередь президент США Дональд Трамп прикладывает максимум усилий, чтобы заставить Украину капитулировать до декабря 2026 года.