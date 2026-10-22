"Одержимий страхом": президент Чехії розповів, чого найбільше боїться Путін

Кремлівський диктатор Володимир Путін страждає від нав'язливого страху бути вбитим.

Саме тому він настільки ізольований, заявив у подкасті Ronzheimer президент Чехії Петр Павел.

"Він мало кому довіряє. До того ж він одержимий страхом бути вбитим. А оскільки його оточує лише обмежене коло людей, вони можуть досить успішно фільтрувати інформацію, яку дозволяють йому почути", — сказав політик у розмові з Паулем Ронцхаймером.

На його думку, радники, ймовірно, надають Путіну спотворену інформацію про ситуацію на фронті.

"Гадаю, він, як і раніше, переконаний — можливо, саме на підставі доповідей свого військового керівництва, — що операція проходить успішно. Думаю, його дезінформують щодо цілої низки питань", — сказав Павел.

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Він попереджає про спроби Росії спровокувати нову хвилю біженців з України до інших європейських країн:

"Цілком імовірно, що одна з цілей російської сторони — зробити життя в Україні нестерпним і, можливо, навіть спровокувати новий потік біженців до європейських країн. Все це покликане наочно продемонструвати, що Україна не може перемогти, а Росія здатна домогтися свого, зробивши життя людей там неможливим".

За словами Павела, який раніше обіймав посаду начальника Генерального штабу Чехії та голови Військового комітету НАТО, він не має сумнівів, що якби Росія мала можливість здобути перемогу над усією Україною, вона б це зробила.

"Наразі ситуація на фронті аж ніяк не свідчить про перемогу Росії. Щомісяця Росія втрачає десятки тисяч солдатів. Тільки у вересні кількість убитих і поранених становила близько 50 000 осіб — і це лише за один місяць. Ці втрати значно перевищують темпи, з якими Росія може поповнювати особовий склад за рахунок нових призовників", — констатує президент Чехії.

Що стосується втрат РФ в Україні, то 21 жовтня ЗСУ знешкодили 2250 окупантів, що стало абсолютним добовим рекордом за всі роки повномасштабного вторгнення.

Незважаючи на втрати, Путін не має наміру завершувати війну і надалі продовжує тягнути час.

У свою чергу президент США Дональд Трамп докладає максимум зусиль, щоб змусити Україну капітулювати до грудня 2026 року.