В Кракове Туск и Навроцкий вышли вместе к людям: что объединило политических оппонентов (видео)

В Польше политические споры между президентом и премьером не раз становились поводом к громким конфликтам, но в этот вечер Кароль Навроцкий и Дональд Туск оказались рядом не в зале переговоров, а среди тысяч людей со свечами и цветами. Их объединила трагедия, всколыхнувшая Краков.

В центре Кракова вечером 9 ноября тысячи человек вышли на Марш тишины, чтобы почтить память шести человек, погибших во время стрельбы на Главном рынке. В этот вечер вместо речей по городу прозвучали молитва и мелодия "The Sound of Silence". К шествию присоединились президент Польши Кароль Навроцкий, премьер-министр Дональд Туск, мэр Кракова Лукаш Гибала и краковский митрополит кардинал Гжегож Рысь.

Как сообщает официальный портал города Кракова, шествие началось в 20:00 на пересечении Главного рынка и улицы Славковской (Sławkowska). Именно вблизи этого места 7 ноября нападавший открыл огонь по прохожим. Мероприятие решили провести без речей и публичных выступлений.

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"Слова не способны передать масштаб этой трагедии и нашу боль из-за произошедшего. Поэтому не будет никаких слов и выступлений. Это будет Марш тишины", — заявил мэр Кракова Лукаш Гибала накануне.

Перед началом шествия люди собирались на Главном рынке, приносили цветы и зажигали свечи. Первыми лампадки у места трагедии поставили президент Польши Кароль Навроцкий и премьер-министр Дональд Туск.

В 20:00 тишину нарушили церковные колокола, после чего раздался традиционный сигнал трубача с башни Мариацкого костела. Колонна двинулась с места начала нападения в направлении Мариатской базилики, а затем — к Ратушной башне.

Участники останавливались в местах, связанных с гибелью людей, и зажигали свечи. Многие держали в руках цветы и лампадки. В толпе также были видны польские флаги, перевязанные черными лентами.

Кардинал Гжегож Рысь предложил всем собравшимся вместе помолиться.

"Мы прошли весь этот путь молча. Молитва не должна быть многословной. Приглашаю вас к самой простой молитве, которую мы знаем", — сказал кардинал Рысь, читая вместе с присутствующими молитвы "Отче наш" и "Вечный покой".

Завершилось мероприятие исполнением композиции "The Sound of Silence" группы Simon & Garfunkel трубачом с башни Мариацкого костела. Марш длился около 30 минут.

Позже на платформе X Дональд Туск напишет: "Сегодня громким звуком в Кракове была тишина". К своему посту он прикрепил запись с кадрами с Марша молчания, которая завершилась к 21:00.

Напомним, что с 8 по 11 ноября включительно в Кракове объявлен траур по погибшим. На зданиях городских учреждений и коммунальных предприятий флаги приспустили или перевязали черными лентами. Также отменили развлекательные мероприятия, организованные городскими властями.

А еще в Кракове открыли книгу соболезнований, в которую могут присоединиться жители и гости города. Ее разместили в здании Малопольского воеводского управления на площади Всех Святых.

Что известно о стрельбе в центре Кракова

Нападение произошло в субботу, 7 ноября, около 15:00 на Главном рынке Кракова. По данным Национальной прокуратуры Польши, 24-летний Михал Оксинский (Michał Oksiński) въехал на автомобиле на центральную площадь и близлежащие улицы и открыл огонь по случайным прохожим.

Следствие установило, что мужчина произвел не менее нескольких десятков выстрелов. В результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин. Среди них были четверо граждан Польши, а также граждане Великобритании и Австрии. Еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших — шесть иностранцев и двое полицейских.

Правоохранители остановили нападающего во время полицейской операции и применили оружие. Мужчину ранили и доставили в больницу в критическом состоянии. Утром 9 ноября он скончался.

По информации следствия, в тот же день, 7 ноября, до поездки в Краков мужчина убил трех членов своей семьи — родителей и 21-летнюю сестру — в квартире в центре города Островец-Свентокшиский. Таким образом, в целом польские правоохранители расследуют гибель девяти человек в результате двух преступлений, которые, по предварительным данным, совершил один человек.

По данным правоохранителей, в автомобиле и при нападающем было обнаружено четыре единицы огнестрельного оружия : две винтовки AR-15 и два пистолета, а также несколько сотен патронов разного калибра. Во время осмотра дома в Островце-Свентокшиском обнаружили еще семь единиц оружия.

Также установлено, что с января 2026 мужчина имел разрешение на огнестрельное оружие, а первую единицу приобрел в марте. Мотивы приступов пока не установлены. Следователи проверяют, могли другие люди помогать ему или быть причастными к преступлениям.