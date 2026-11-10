У Кракові Туск і Навроцький вийшли разом до людей: що об`єднало політичних опонентів (відео)

У Польщі політичні суперечки між президентом і прем’єром не раз ставали приводом для гучних конфліктів, але цього вечора Кароль Навроцький і Дональд Туск опинилися поруч не в залі переговорів, а серед тисяч людей зі свічками та квітами. Їх об’єднала трагедія, яка сколихнула Краків.

У центрі Кракова ввечері 9 листопада тисячі людей вийшли на Марш тиші, аби вшанувати пам’ять шістьох людей, які загинули під час стрілянини на Головному ринку. В цей вечір замість промов містом пролунали молитва та мелодія "The Sound of Silence". До ходи долучилися президент Польщі Кароль Навроцький, прем’єр-міністр Дональд Туск, мер Кракова Лукаш Гібала і краківський митрополит кардинал Ґжеґож Рись.

Як повідомляє офіційний портал міста Кракова, хода розпочалася о 20:00 на розі Головного ринку та вулиці Славковської (Sławkowska). Саме поблизу цього місця 7 листопада нападник відкрив вогонь по перехожих. Захід вирішили провести без промов і публічних виступів.

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"Слова не здатні передати масштаб цієї трагедії та наш біль через те, що сталося. Тому не буде жодних слів і виступів. Це буде Марш тиші", — заявив мер Кракова Лукаш Гібала напередодні.

Перед початком ходи люди збиралися на Головному ринку, приносили квіти та запалювали свічки. Першими лампадки біля місця трагедії поставили президент Польщі Кароль Навроцький і прем’єр-міністр Дональд Туск.

О 20:00 тишу порушили церковні дзвони, після чого пролунав традиційний сигнал сурмача з вежі Маріацького костелу. Колона рушила від місця початку нападу в напрямку Маріацької базиліки, а потім — до Ратушної вежі.

Учасники зупинялися в місцях, пов’язаних із загибеллю людей, і запалювали свічки. Багато хто тримав у руках квіти та лампадки. У натовпі також були помітні польські прапори, перев’язані чорними стрічками.

Кардинал Гжегож Рись запропонував всім присутнім разом помолитися.

"Ми пройшли весь цей шлях мовчки. Молитва не повинна бути багатослівною. Запрошую вас до найпростішої молитви, яку ми знаємо", – сказав кардинал Рись, читаючи разом із присутніми молитви "Отче наш" та "Вічний спокій".

Завершився захід виконанням композиції "The Sound of Silence" гурту Simon & Garfunkel сурмачем із вежі Маріацького костелу. Марш тривав близько 30 хвилин.

Пізніше на платформі X Дональд Туск напише: "Сьогодні найгучнішим звуком у Кракові була тиша". До свого посту він прикріпив запис із кадрами з Маршу мовчання, який завершився до 21:00.

Нагадаємо, що з 8 до 11 листопада включно в Кракові оголошено жалобу за загиблими. На будівлях міських установ і комунальних підприємств прапори приспустили або перев’язали чорними стрічками. Також скасували розважальні заходи, організовані міською владою.

А ще у Кракові відкрили книгу співчуттів, до якої можуть долучитися мешканці та гості міста. Її розмістили в будівлі Малопольського воєводського управління на площі Всіх Святих.

Що відомо про стрілянину в центрі Кракова

Напад стався в суботу, 7 листопада, близько 15:00 на Головному ринку Кракова. За даними Національної прокуратури Польщі, 24-річний Міхал Оксінський (Michał Oksiński) в’їхав автомобілем на центральну площу та прилеглі вулиці й відкрив вогонь по випадкових перехожих.

Слідство встановило, що чоловік здійснив щонайменше кілька десятків пострілів. Унаслідок нападу загинули шестеро людей — чотири жінки та двоє чоловіків. Серед них були четверо громадян Польщі, а також громадяни Великої Британії та Австрії. Ще 15 людей дістали поранення. Серед постраждалих — шестеро іноземців і двоє поліцейських.

Правоохоронці зупинили нападника під час поліцейської операції та застосували зброю. Чоловіка поранили й доправили до лікарні у критичному стані. Вранці 9 листопада він помер.

За інформацією слідства, того ж дня, 7 листопада, до поїздки в Краків чоловік убив трьох членів своєї родини — батьків і 21-річну сестру — у квартирі в центрі міста Островець-Свентокшиський. Таким чином, загалом польські правоохоронці розслідують загибель дев’ятьох людей унаслідок двох злочинів, які, за попередніми даними, скоїла одна людина.

За даними правоохоронців, в автомобілі та при нападнику було знайдено чотири одиниці вогнепальної зброї: дві гвинтівки AR-15 і два пістолети, а також кілька сотень набоїв різного калібру. Під час огляду помешкання в Островці-Свентокшиському виявили ще сім одиниць зброї.

Також встановлено, що з січня 2026 року чоловік мав дозвіл на вогнепальну зброю, а першу одиницю придбав у березні. Мотиви нападів наразі не встановлені. Слідчі перевіряють, чи могли інші люди допомагати йому або бути причетними до злочинів.