"Уникальные призы": в Китае победителю полумарафона вручили корову и других домашних животных

Из-за необычных призов внимание к полумарафону значительно возросло, а количество участников — увеличилось.

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Полумарафон на северо-востоке Китая привлек широкое внимание после того, как было объявлено, что победитель получит корову в качестве приза, а также другие награды, такие как дикая рыба, куры и утки. Об этом пишет SCMP.

"Эти нетрадиционные призы вызвали значительный интерес, и многие выразили энтузиазм относительно участия в мероприятии", — говорится в материале.

Соревнования состоялись 3 декабря в уезде Нонг'ан, Чанчунь, провинция Цзилинь и проходили в двух категориях: полумарафон и 5-километровый забег для здоровья.

Согласно правилам соревнований, 50 лучших финишеров в полумарафоне получили комбинацию денежных и других призов. Чемпион получил корову, а первый и второй призеры — ценную дикую рыбу.

Участники, занявшие места с 4-го по 20-е, получали гуся или петуха, а те, кто финишировал после 30-го места, забирали домой 10 кг риса или цельнозерновой муки.

"Действительно, главный приз в этом году — корова. В прошлом году мы предлагали в качестве главного приза дикую рыбу, а те, кто занял второе место, получали кур и уток. Чтобы сделать этот год более особенным, чемпион может забрать корову домой или обменять её на 6 000 юаней (820 долларов США) наличными", — отметили организаторы мероприятия.

Они также объяснили, что призы были подобраны таким образом, чтобы отражать местную сельскохозяйственную продукцию, добавляя мероприятию регионального колорита и повышая его привлекательность.

"Энтузиазм по регистрации был впечатляющим, многие участники выразили заинтересованность в этих уникальных призах", — добавил организатор.

Эти уникальные призы привлекли значительное внимание среди китайских пользователей сети, многие из которых оценили их как "креативный подход".

Напомним, женщина выиграла $1400 за то, что в течение 8 часов просидела без телефона.

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